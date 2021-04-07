Нападение на отца и сына на площади Победы стало делом об убийстве и покушении. Виновник пока не найден

Как сообщает Следственный комитет по Петербургу, случившееся днём 7 апреля на площади Победы квалифицировали как убийство и покушение на убийство двух и более лиц. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте, искать и опрашивать очевидцев.
«Неизвестный мужчина по неустановленным мотивам нанес удары ножом местному жителю 1959 года рождения и его сыну 1979 года рождения, после чего с места происшествия скрылся. В результате полученных ранений один потерпевший скончался на месте происшествия, а его отец госпитализирован в больницу», — рассказывают в ведомстве о нападении, которое произошло у гостиницы «Пулковская».
Как писала «Фонтанка», правоохранители полагают, что родственники спекулировали элитным алкоголем — его запасы нашли в «Тойоте» и «Шкоде», которые принадлежат семье. На родственников напали там, где обычно идёт торговля «из багажника» и где можно, минуя финансовые организации, обменять валюту. Погибшему 41 год, на теле зафиксировали одну рану от ножа. Его отцу 63 года. Вместе с 66-летней женой и сыном он зарегистрирован в квартире на Генерала Симоняка. Нападавший уехал на чёрном «Гольфе», его ищут.