Нападение на отца и сына на площади Победы стало делом об убийстве и покушении. Виновник пока не найден

Как сообщает Следственный комитет по Петербургу, случившееся днём 7 апреля на площади Победы квалифицировали как убийство и покушение на убийство двух и более лиц. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте, искать и опрашивать очевидцев.



«Неизвестный мужчина по неустановленным мотивам нанес удары ножом местному жителю 1959 года рождения и его сыну 1979 года рождения, после чего с места происшествия скрылся. В результате полученных ранений один потерпевший скончался на месте происшествия, а его отец госпитализирован в больницу», — рассказывают в ведомстве о нападении, которое произошло у гостиницы «Пулковская».