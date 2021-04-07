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После смертельной поножовщины в Петербурге ищут чёрный «Гольф». «Фонтанка» узнала, чем зарабатывала семья

В Петербурге после удара ножом погиб торговец элитным алкоголем

Стали известны подробности нападения в Московском районе Петербурга, в результате которого 7 апреля 63-летний пострадавший с ножевым ранением попал в больницу, а его сын скончался на месте.

По данным «Фонтанки», на теле погибшего на площади Победы зафиксирована одна рана — удар ножом пришёлся в подключичную область. Известно, что нападавший был один и уехал на чёрном «Фольксвагене Гольф». В паблике «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» добавляют, что разыскивают мужчину лет сорока в тёмной одежде.

Сотрудники правоохранительных органов на месте осмотрели «Тойоту Короллу» и «Шкоду» — на них ездили, соответственно, отец и сын. У гостиницы на площади Победы вели торговлю из «багажника», меняли валюту. Погибший и пострадавший, по предварительной информации, спекулировали элитным алкоголем: солидный запас обнаружили в их автомобилях.

Экстренные службы немногим позже трёх часов дня на площадь Победы вызвала женщина. Она рассказала корреспонденту, что является женой пострадавшего. Кто именно напал на мужа и сына, по её словам, она не видела.

Как сообщали в ГУ МВД по Петербургу и области, после случившегося в городе объявили план «Перехват», причастных к нападению ищут.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

265843015
90-е были и есть, просто тогда это были уличные псы, а сейчас они на поводке, так сказать легализовались)
Яхта
Почему эту точку продажи и обмена валюты многие года принципиально не замечали местные менты?
i224
Там ещё стоят аутентичные, как пышки на Желябова, валютчики из 90-х. Это культурный памятник, но увы - время беспощадно...
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