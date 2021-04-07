По данным «Фонтанки», на теле погибшего на площади Победы зафиксирована одна рана — удар ножом пришёлся в подключичную область. Известно, что нападавший был один и уехал на чёрном «Фольксвагене Гольф». В паблике «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» добавляют, что разыскивают мужчину лет сорока в тёмной одежде.

Сотрудники правоохранительных органов на месте осмотрели «Тойоту Короллу» и «Шкоду» — на них ездили, соответственно, отец и сын. У гостиницы на площади Победы вели торговлю из «багажника», меняли валюту. Погибший и пострадавший, по предварительной информации, спекулировали элитным алкоголем: солидный запас обнаружили в их автомобилях.

Экстренные службы немногим позже трёх часов дня на площадь Победы вызвала женщина. Она рассказала корреспонденту, что является женой пострадавшего. Кто именно напал на мужа и сына, по её словам, она не видела.



Как сообщали в ГУ МВД по Петербургу и области, после случившегося в городе объявили план «Перехват», причастных к нападению ищут.

