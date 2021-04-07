В Петербурге после смертельной поножовщины на площади Победы введён план «Перехват»

Как стало известно «Фонтанке», днём 7 апреля экстренные службы вызвали на площадь Победы, 1, где рядом с гостиницей неизвестные с ножом напали на двух человек. Мужчина, которому, по предварительным данным, 41 год, скончался, его отца в тяжёлом состоянии забрала бригада скорой. Нападавшие уехали на автомобиле.



В ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили случившееся. Информация в ведомство поступила в 15:11. В городе введён план «Перехват», злоумышленников ищут.



По информации «Фонтанки», пострадавший имеет отношение к обмену валют, его сын, по предварительным данным, приехал навестить отца и попал под раздачу.

