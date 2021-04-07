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В Петербурге после смертельной поножовщины на площади Победы введён план «Перехват»

На площади Победы с ножом напали на отца и сына

Полиция ищет виновников смертельной поножовщины, которая произошла в Московском районе Петербурга. С ножом напали на отца и сына, последний не выжил.

Как стало известно «Фонтанке», днём 7 апреля экстренные службы вызвали на площадь Победы, 1, где рядом с гостиницей неизвестные с ножом напали на двух человек. Мужчина, которому, по предварительным данным, 41 год, скончался, его отца в тяжёлом состоянии забрала бригада скорой. Нападавшие уехали на автомобиле.

В ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили случившееся. Информация в ведомство поступила в 15:11. В городе введён план «Перехват», злоумышленников ищут.

По информации «Фонтанки», пострадавший имеет отношение к обмену валют, его сын, по предварительным данным, приехал навестить отца и попал под раздачу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

TresAmigos
А что за прикол с валютой
Яхта
Там на площади лет 20меняют валюту под крышей ментов, и все им пофиг.
Владислав Гольянов
Опять трудолюбивые мигранты?
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