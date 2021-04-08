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Задержанный за смертельную поножовщину в Петербурге был пациентом психдиспансера. Его лечат уже как минимум 9 лет

Петербуржец, подозреваемый в убийстве, лежал в психдиспансере

Он 7 апреля напал на двух мужчин на площади Победы.

Подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум мужчинам на юге Петербурга много времени провёл в стенах психдиспансера. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 апреля.

46-летний задержанный, как выяснилось, ещё в апреле 2012 года был отправлен в учреждение специального типа с интенсивным наблюдением. Меру медицинского характера определил Московский районный суд. Далее меры неоднократно продлялись. В последний раз, по имеющимся данным, Московский суд определил мужчине дополнительные полгода в психдиспансере в июле 2017 года. Под административным надзором подозреваемый не состоял.

Днём 7 апреля неизвестный с ножом напал на двух мужчин у гостиницы на площади Победы в Петербурге. Один из них скончался на месте происшествия, второго доставили в больницу. Нападавший скрылся на чёрном «Гольфе».

В правоохранительных органах полагают, что 63-летний пострадавший и 41-летний погибший — отец и сын, которые спекулировали элитным алкоголем. Его запасы нашли в принадлежащих семье «Тойоте» и «Шкоде». Родственники подверглись нападению там, где обычно идёт торговля «из багажника» и где можно, минуя финансовые организации, обменять валюту.

Подозреваемого задержали в Карелии, его мотивы пока не установлены. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Расследование продолжается.

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Комментарии (7)

Zizipop
и вот такие люди водят машины, справочку кто ему выдал интересно, их привлекут?
alexadmin
Погодите. Но буквально 9 часов назад вы писали "в конце 70-х он привлекался к ответственности за наркотики, спекуляцию, а также нарушение правил о валютных операциях". Это он пока в детский сад ходил все успел?
hal9000
Наверно купил Шато Марго...а оказался тройной одеколон..
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