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В Карелии задержали подозреваемого в нападении на отца и сына на юге Петербурга

Подозреваемого в нападении на отца и сына на площади Победы доставят в Петербург из Карелии

Подозреваемый в нападении на двух человек в Московском районе Петербурга, в результате которого один из них погиб, а другой попал в больницу, задержан в Республике Карелия. Об этом вечером 7 апреля сообщает городской СК.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в Республике Карелия задержан 46-летний, ранее судимый мужчина, который в ближайшее время будет доставлен в Петербург. <…> Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения», — говорится в сообщении ведомства.

Как писала «Фонтанка», на отца и сына напал неизвестный с ножом около гостиницы, расположенной на площади Победы в Петербурге. В результате первого госпитализировали, а второй скончался на месте происшествия. Нападавший скрылся на чёрном «Гольфе».

В правоохранительных органах полагают, что родственники спекулировали элитным алкоголем — его запасы нашли в «Тойоте» и «Шкоде», которые принадлежат семье. Отец и сын подверглись нападению там, где обычно идёт торговля «из багажника» и где можно, минуя финансовые организации, обменять валюту. Погибшему 41 год, на теле зафиксировали одну рану от ножа. Его отцу, по уточнённым данным следствия, 61 год. Вместе с 66-летней матерью и женой они зарегистрированы в квартире на Генерала Симоняка.

Мотивы подозреваемого пока что не установлены. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Расследование продолжается.

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Комментарии (10)

Annonym
Ну сдается мне хоть я не до конца прочел .
Что главное слово тут Республика ибо убийца скорее всего либо сам из Каких то Республик в составе РФ либо там Осетия тоже такая интересная страна Половина которой с РФ Дружит ...
Так что сотрудники Органов и Родственники пострадавшего и погибшего в лице жены хотя бы пусть скажут спасибо что В Карелий приняли ибо свалил бы Дальше уже бы был бы Глухарь ибо в Горах Чечни и Дагестана пока что только мертвых "боевиков" находят а вот что бы живых преступников в МСК , СПБ , ЕКБ оттуда привозили за последние 5 - 10 лет не было не разу если не брать в расчет Коррупированных чинуш Дагестана ...
nuga
Как быстро он домчался до Карелии.Поездом до Петрозаводска-8 час.
sektor7
Хорошие новости
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