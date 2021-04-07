В Карелии задержали подозреваемого в нападении на отца и сына на юге Петербурга

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в Республике Карелия задержан 46-летний, ранее судимый мужчина, который в ближайшее время будет доставлен в Петербург. <…> Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый в нападении на двух человек в Московском районе Петербурга, в результате которого один из них погиб, а другой попал в больницу, задержан в Республике Карелия. Об этом вечером 7 апреля сообщает городской СК.

Как писала «Фонтанка», на отца и сына напал неизвестный с ножом около гостиницы, расположенной на площади Победы в Петербурге. В результате первого госпитализировали, а второй скончался на месте происшествия. Нападавший скрылся на чёрном «Гольфе».

В правоохранительных органах полагают, что родственники спекулировали элитным алкоголем — его запасы нашли в «Тойоте» и «Шкоде», которые принадлежат семье. Отец и сын подверглись нападению там, где обычно идёт торговля «из багажника» и где можно, минуя финансовые организации, обменять валюту. Погибшему 41 год, на теле зафиксировали одну рану от ножа. Его отцу, по уточнённым данным следствия, 61 год. Вместе с 66-летней матерью и женой они зарегистрированы в квартире на Генерала Симоняка.

Мотивы подозреваемого пока что не установлены. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Расследование продолжается.