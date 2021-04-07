Подозреваемого в поножовщине на юге Петербурга уже разыскивали, но в другом регионе. «Фонтанка» узнала об уголовной статье в его криминальном портфолио

По предварительной информации, в конце 90-х, будучи фигурантом уголовного дела о мошенничестве, он был объявлен в федеральный розыск, а позже задержан, арестован и осуждён.



В поле зрения петербургских правоохранителей мужчина также мог попадать в сентябре 2019 года за нарушение ПДД в Московском районе. Его страница в социальных сетях неактивна с прошлого лета.

«Фонтанка» также узнала некоторые подробности о пострадавшем в результате нападения с ножом. Последний — уроженец Ленинградской области. В начале 90-х он был учредителем товарищества с ограниченной ответственностью — оно занималось оптовой торговлей. ТОО было зарегистрировано в квартире, где живёт его семья — на улице Генерала Симоняка. В настоящее время оно уже не действует. Предварительно в конце 70-х он привлекался к ответственности за наркотики, спекуляцию, а также нарушение правил о валютных операциях. Его сын, который в ходе нападения погиб, некоторое время мог работать в некогда существовавшем культурно-спортивном центре в Горбунках.