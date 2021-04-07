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Подозреваемого в поножовщине на юге Петербурга уже разыскивали, но в другом регионе. «Фонтанка» узнала об уголовной статье в его криминальном портфолио

Мужчину, подозреваемого в поножовщине в Петербурге, разыскивали правоохранительные органы в Архангельской области

«Фонтанке» стали известны некоторые подробности о личности подозреваемого в поножовщине на юге Петербурга, в результате которой один человек погиб, а второго доставили в больницу.

По предварительной информации, в конце 90-х, будучи фигурантом уголовного дела о мошенничестве, он был объявлен в федеральный розыск, а позже задержан, арестован и осуждён.

В поле зрения петербургских правоохранителей мужчина также мог попадать в сентябре 2019 года за нарушение ПДД в Московском районе. Его страница в социальных сетях неактивна с прошлого лета.

«Фонтанка» также узнала некоторые подробности о пострадавшем в результате нападения с ножом. Последний — уроженец Ленинградской области. В начале 90-х он был учредителем товарищества с ограниченной ответственностью — оно занималось оптовой торговлей. ТОО было зарегистрировано в квартире, где живёт его семья — на улице Генерала Симоняка. В настоящее время оно уже не действует. Предварительно в конце 70-х он привлекался к ответственности за наркотики, спекуляцию, а также нарушение правил о валютных операциях. Его сын, который в ходе нападения погиб, некоторое время мог работать в некогда существовавшем культурно-спортивном центре в Горбунках.

Как сообщалось ранее, днём 7 апреля неизвестный с ножом напал на двух мужчин у гостиницы на площади Победы в Петербурге. Один из них скончался на месте происшествия, второго доставили в больницу. Нападавший скрылся на чёрном «Гольфе».

В правоохранительных органах полагают, что 63-летний пострадавший и 41-летний погибший — отец и сын, которые спекулировали элитным алкоголем — его запасы нашли в принадлежащих семье «Тойоте» и «Шкоде». Родственники подверглись нападению там, где обычно идёт торговля «из багажника» и где можно, минуя финансовые организации, обменять валюту.

Подозреваемого задержали в Карелии, его мотивы пока что не установлены. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Расследование продолжается.

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Комментарии (2)

265112968
2021 год - банки, онлайн-биржи, покупка валюты через приложения... Но всё равно находятся... одаренные, которые пользуются услугами ломщиков из 90-х.
Торговля "элитным алкоголем" из багажника - и вовсе за гранью понимания.
hal9000
Лучшеб самогонкой торговал хорошей..там бы очередь была..писят грамм хорошей самогонки выгнанной с любовью и из хорошей браги в сто раз лучше любой элитки..с утра встанешь как огурчик..как стеклышко
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