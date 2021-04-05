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Председателя садоводства в Петербурге осудили за продажу воздуха под видом земли. На приговор он не пришел

Председателя садоводства, осужденного за мошенничество, объявили в розыск в Петербурге

Московский райсуд признал виновным в мошенничестве председателя СНТ «Пулковское» Владимира Лазарева-Райского.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 5 апреля, мужчину обвиняли в том, что летом 2015 года он продал жительнице Петербурга участок с южной стороны от садоводства «Зеленый сад» в собственность, хотя земля принадлежала городу и могла быть только передана в пользование. За свои услуги мужчина получил за полгода порядка 500 тысяч рублей. Подсудимый оформил и выдал «покупательнице» квитанцию к приходному кассовому ордеру за полученные деньги в качестве целевого взноса на нужды СНТ «Пулковское».

«Также Лазаревым-Райским при вышеуказанных обстоятельствах было совершено аналогичное преступление, где он путем обмана похитил принадлежащие У. денежные средства на общую сумму 557 500 рублей, то есть в крупном размере, возложенные на себя обязательства не выполнил, обратил похищенные денежные средства в свою пользу», — сообщает пресс-служба.

Лазарев-Райский в процессе вину свою не признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии общего режима. Также он взыскал с Лазарева-Райского в пользу потерпевшей полмиллиона рублей. При этом мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде суд изменил на заключение под стражу.

Лазарев-Райский на оглашение приговора не явился, в связи с чем был объявлен в розыск.

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Комментарии (1)

Ярополк
Фамилия у председателя просто сказка)))
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