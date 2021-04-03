В Полюстрово нашли погибшего подростка. Смерть не была насильственной

Как стало известно «Фонтанке», тело 13-летнего подростка обнаружили на границе Красногвардейского и Всеволожского районов за рекой Охта, неподалёку от Муринской дороги. Примерно на эту точку последний раз указывала геолокация с телефона школьника, который пропал пять суток назад.



По информации от собеседников «Фонтанки», следов насильственной смерти нет, в качестве версии рассматривают переохлаждение. Когда именно скончался мальчик, предстоит установить судмедэкспертам.

Школьник пропал днём 29 марта в жилом квартале Новая Охта. По словам родителей, сын отпросился погулять на пару часов. Ушёл в чёрной куртке с капюшоном, без денег, с телефоном. Его ждали к вечеру — семья готовилась праздновать день рождения старшего ребёнка, но мальчик так и не вернулся. К шести вечера 3 апреля, пятого дня поисков, родные о нахождении тела осведомлены не были. Заявка у поисковиков тоже числится активной.