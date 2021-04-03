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В Полюстрово нашли погибшего подростка. Смерть не была насильственной

Тело ребенка обнаружили недалеко от берега Охты на границе двух районов

Сотрудники правоохранительных органов нашли тело подростка на окраине Красногвардейского района. Предположительно, это школьник, которого добровольцы и полиция искали пять суток.

Как стало известно «Фонтанке», тело 13-летнего подростка обнаружили на границе Красногвардейского и Всеволожского районов за рекой Охта, неподалёку от Муринской дороги. Примерно на эту точку последний раз указывала геолокация с телефона школьника, который пропал пять суток назад.

По информации от собеседников «Фонтанки», следов насильственной смерти нет, в качестве версии рассматривают переохлаждение. Когда именно скончался мальчик, предстоит установить судмедэкспертам.

Школьник пропал днём 29 марта в жилом квартале Новая Охта. По словам родителей, сын отпросился погулять на пару часов. Ушёл в чёрной куртке с капюшоном, без денег, с телефоном. Его ждали к вечеру — семья готовилась праздновать день рождения старшего ребёнка, но мальчик так и не вернулся. К шести вечера 3 апреля, пятого дня поисков, родные о нахождении тела осведомлены не были. Заявка у поисковиков тоже числится активной.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Laska77
бедные родители! Искренне соболезную! Ну не должны родители хоронить (пережить) своих детей! :(((
156899882
Соболезнования родным.
Kezevo
Что то я не пойму какое переехлаждение? Он что грудной или аутист ? Походу правда спайсушка...
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