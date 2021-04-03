Антитела не гарантия: как петербуржцы заболевают коронавирусом после «Спутника V»

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







В российской столице после полной вакцинации от коронавируса «Спутником V» заболели около 1 000 человек, заявили чиновники. Если исходить из 1 млн привитых двумя дозами москвичей, то это 0,1% от общего числа вакцинированных, или каждый тысячный. Один из таких случаев мы ранее описывали.

Если экстраполировать это знание на петербургскую статистику в 278 тысяч полностью вакцинированных, а препарат и люди, в общем-то, те же самые, то, выходит, на всю Северную столицу должно быть около трех сотен заболевших.



Московский оперштаб объявил, что большинство вакцинированных если и болеют, то в легкой форме или практически бессимптомно. На такое течение болезни приходится 76% регистрируемых заражений. Однако это же означает, что почти четверть из заболевших вакцинированных переносят ковид в средней или в тяжелой форме. Если больные с осложнениями и есть в Петербурге, то их должно быть и вовсе лишь несколько десятков. Хотя ранее в петербургском комздраве сообщали «Фонтанке», что не было ни одного извещения Росздравнадзора об осложнениях после вакцины.

Зато есть живые свидетельства, которые, наоборот, подтверждают фабулу производителя вакцины о том, что она упрощает ковид до обычного ОРВИ и при прочих равных условиях позволяет избежать осложнений.

Ксения Вавилина (имя изменено) рассказала «Фонтанке», что её сын, студент одного из петербургских вузов, 18 лет, был вакцинирован 6 февраля первой дозой, а за два дня до второй прививки, 27 февраля, встретился с другом, который болел коронавирусом.

На момент контакта у заболевшего товарища еще не было положительного теста, поэтому 2 марта сыну Ксении поставили вторую дозу, которую он перенёс чуть тяжелее первой. Друг заболел, а через два дня после укола и у сына появились насморк и першение в горле. Двое суток он принимал противовирусные препараты и через два дня температура пришла в норму, на данный момент его ничего не беспокоит. В отличие от товарища, который вакцинирован не был и отправился в ковидный стационар, в котором провел две недели. Ксения уверена, что вакцина сыграла важную роль и помогла её сыну перенести инфекцию в суперлегкой форме, хотя тест он и не сдавал.



42-летняя журналистка Нина Астафьева, которая прививалась вместе с сотрудниками «Фонтанки» еще в январе, тоже заболела. Несмотря на неплохой титр антител в 109 ОЕ/мл по тесту из «Хеликса» (о том, какой уровень считается нормальным, можно прочитать в этом материале «Фонтанки»).

«Я общалась с родителями, у которых был ковид. Смело к ним поехала, повезла продукты и лекарства, думала, что мне уже ничего не страшно. А у меня пропали запахи, причем капитально. Я нос засовывала в банку с хреном и не чувствовала вообще ничего — хотя уже и слезы из глаз катились. Я очень тщательно вспоминала: не роняла ли медсестра шприц, может быть, что-то другое ошибочно вкололи, но нет, это была пробирка с «Гам-Ковид-Ваком». Сделала тест — оказался положительным», — рассказала Нина.

Сейчас журналистка находится в двухнедельной самоизоляции, но запахи к ней уже вернулись, и чувствует она себя нормально. Есть только сильный насморк, который обычно не наблюдается у больных коронавирусом, но стал отличительным признаком ковида в версии для вакцинированных, отмечали наши коллеги с «Доктора Питера».



В Telegram-группе «Сovid_vaccine_covid» люди ежедневно делятся новыми историями заболевания после двух уколов.

«Муж заболел ковидом после вакцинации «Спутником». Мужчина 37 лет, без сопутствующих заболеваний. Первая доза была 27 января, вторая — 17 февраля. С 24 марта кашлял и плохо себя чувствовал, потом пропало обоняние. Сделали домашние тесты. У него положительный, у меня отрицательный — я тоже привита «Спутником» около месяца. Тест на антитела не сдавали. Была температура, слабость пару дней, кашель несколько дней (ну мало ли, бывает, думали мы). И насморк (думали сначала, что не бывает при ковиде). Вчера пропало обоняние, сегодня сделали тесты. Сегодня насморка уже нет и кашля практически тоже. Только небольшая слабость и не чувствует запахи/вкусы. Кт не делали, сидим дома», — делится одна из подписчиц.

«Сделал вторую прививку 16 февраля. А 16 марта заболела моя жена, пришел доктор поставил диагноз ОРВИ, повторный приход назначил на 23 марта в поликлинику. Жена пришла в поликлинику на повторный прием, ей сделали ПЦР, результат которого оказался положительными. В этот же день начали проявляться симптомы и у меня. ПЦР 26 марта оказался положительным. На 8 день болезни запахи вернулись, нос уже не заложен (это были основные симптомы), но вечером поднимается температура до 37,2 градусов», — пишет другой подписчик.



В петербургском комздраве сообщили, что не владеют статистикой по заболевшим после вакцинации — эти данные собирают Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Им «Фонтанка» направила вопросы. Но ничего удивительно в происходящем чиновники Смольного тем не менее не видят.

«После вакцинации — даже введения двух компонентов — человек может заболеть. И это вряд ли можно считать сенсацией. Главное, чтобы он не болел тяжелой формой. Факт заболевания может быть связан с тем, что у человека не вырабатываются антитела или вирусная нагрузка оказалась слишком большой. В любом случае примеров заболевания ковидом после двух прививок очень мало. А 100-процентной защиты не дает ни одна вакцина», — резюмировали в комздраве.

О том, какие побочные эффекты бывают после вакцинации первой и второй доз «Спутника V» на примере журналистов «Фонтанки», читайте здесь тут. Кроме того, мы публиковали рассказы вакцинированных второй российской вакциной — «ЭпиВакКороной» от «Вектора» и «КовиВаком» от центра им. Чумакова. А еще рассказывали о том, что делать, если антитела после вакцинации так и не появились — такие случаи не редкость.



Если вы или ваши родственники заболели коронавирусом после вакцинации и столкнулись с осложнениями, то пишите на kazakov@fontanka.ru

Илья Казаков, «Фонтанка.ру».

