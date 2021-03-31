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В Москве после вакцинации против COVID-19 коронавирусом заболела тысяча человек

Тысяча москвичей подхватили ковид несмотря на прививку

В пресс-службе комплекса социального развития Москвы рассказали о промежуточных результатах прививочной кампании и о тех, кто всё же заболел коронавирусом после получения двух уколов вакциной.

«В российской столице после вакцинации вторым компонентом заболели COVID-19 около 1 тыс. человек», — цитирует 31 марта «Интерфакс» ответ ведомства. При этом после укола второй дозой прошло не меньше двух недель. Количество заразившихся после получения обоих компонентов составляет 0,1% от общего числа полностью вакцинированных.

Среди тех, у кого не сформировался иммунитет, 76% переносят ковид в легкой или бессимптомной форме. Чиновники напомнили, что иммунитет после прививки вырабатывается индивидуально, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Москве началась 4 декабря 2020 года. На данный момент в Москве зафиксировано 1 026 740 случаев заражения коронавирусом, из которых 944 738 человек выздоровели, скончались 16 656.

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Комментарии (1)

265046383
я же говорил, бульон из подвала =))))
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