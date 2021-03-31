В Москве после вакцинации против COVID-19 коронавирусом заболела тысяча человек

В пресс-службе комплекса социального развития Москвы рассказали о промежуточных результатах прививочной кампании и о тех, кто всё же заболел коронавирусом после получения двух уколов вакциной.

«В российской столице после вакцинации вторым компонентом заболели COVID-19 около 1 тыс. человек», — цитирует 31 марта «Интерфакс» ответ ведомства. При этом после укола второй дозой прошло не меньше двух недель. Количество заразившихся после получения обоих компонентов составляет 0,1% от общего числа полностью вакцинированных.