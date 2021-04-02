Петербургские театры объединились, чтобы помочь ребёнку со СМА

Единственный шанс Матвея на спасение — геннотерапевтический препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, который полностью способен излечить болезнь, — Zolgensma. Это лекарство считается самым дорогим в мире, его стоимость более 2 миллионов долларов. Нужен всего один укол. В России препарат пока не зарегистрирован. Компания-производитель подала документы на регистрацию, но сколько на это уйдет времени, неизвестно. Поэтому родители Матвея, как и родители других малышей со СМА , пытаются самостоятельно собрать нужную сумму. Помощь в этом оказывают благотворительные фонды , звёзды шоу-бизнеса и спорта и неравнодушные люди.

Помочь решили и петербургские театры. В акции принимают участие восемь театральных площадок, в числе которых Karlsson Haus, «За Черной речкой», «Особняк.Театр» и другие. Зрителям, пришедшим на спектакли со 2 по 5 апреля, в фойе будет предложено получить за донейшн открытку, на которой можно написать пожелание для Матвея. Собранные средства будут переданы семье мальчика. Также театры пожертвуют часть сбора от спектаклей.



«Петербург является одним из самых театральных городов России, во многом благодаря тому, что здесь существует рекордное количество независимых, негосударственных театров, работающих в разных жанрах театрального искусства. Высокий уровень культуры города складывается в том числе благодаря работе этих команд, которые представляют Петербург на самых престижных национальных и международных театральных смотрах. Независимые театры не снимают с себя социальной ответственности. Мы регулярно работаем с социально незащищенными слоями общества, создаем спектакли для людей с ограниченными возможностями, создаем инклюзивные постановки. Сейчас мы хотим обратить внимание на проблему лечения спинальной мышечной атрофии, помочь Матвею Куликовскому вовремя получить лечение, которое спасет ему жизнь», — говорят организаторы акции.

