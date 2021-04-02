Фото: Сергей Апанасенко, фото предоставлено организаторами



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В первые выходные апреля сходите в кино, чтобы оценить первый отечественный кинокомикс «Майор Гром», почувствуйте весну на выставке картин с африканскими мотивами и узнайте, можете ли вы стать космонавтом.

Актуальное

«Сказка» Стравинского звучит со сцены

4 апреля, 13.00, 6+

Первая неделя апреля в Мариинском театре посвящена памяти Игоря Стравинского — композитора не стало 50 лет назад. В воскресенье в концертном зале показывают оригинальный жанрово-стилевой микс — «Сказку о беглом солдате и чёрте, играемую, читаемую и танцуемую». Над этим произведением композитор работал совместно с либреттистом Шарлем Фердинандом Рамю и в основу произведения положил русский фольклор с элементами легенды о Фаусте. Играет оркестр Мариинского театра, чтец — артист Александр Сергеев.



Утерянная симфония Шостаковича наконец в Филармонии

2 апреля, 20.00, 6+

В Большом зале Филармонии в пятницу пройдет премьера Четвертой симфонии Шостаковича, которую в этом зале ещё 25 лет назад должен был исполнить оркестр Ленинградской филармонии под управлением Фрица Штидри. В последний момент концерт отменили, в военные годы работа была утеряна. Её восстановили лишь благодаря обнаруженным оркестровым партиям. Теперь симфонию в Петербурге наконец исполнит академический симфонический оркестр Филармонии. За дирижерским пультом — Николай Алексеев.



Николай Алексеев Фото: Станислав Левшин Поделиться Поделиться







Актёры повеселят горожан в театре

До 4 апреля

Празднование 1 апреля в Петербурге растянется на несколько дней. Смешной фестиваль от парада клоунов переходит к более «камерной части»: театр «Мимигранты» 3 апреля в 18.00 приглашает на спектакль «Ч0ртова дюжина» (16+), где научит зрителей правилам дореволюционного пикапа и «вранья во благо». На следующий день в репертуаре — постановки для самых маленьких: «Фи...Бу...Ду... или Озорные выкрутасы» (0+) в 12.00 и «С приветом, Винни-Пух!» (0+) в 14.00.



Виктюка вспоминают в спектаклях

Со 2 по 4 апреля

В ДК «Выборгский» проходят гастроли Театра Романа Виктюка «Памяти великого мастера». В честь режиссёра, скончавшегося осенью 2020 года, его команда привезла в Петербург три постановки: две уже знакомые и одну новую. Спектакль «Служанки» по пьесе французского драматурга Жана Жене, все роли в котором играют исключительно мужчины — Дмитрий Бозин, Александр Солдаткин, Иван Никульча, Алексей Нестеренко, — покажут 2 апреля в 19.00. На следующий день петербуржцы впервые увидят «Отравленную тунику» (начало в 19.00). Литературный первоисточник, рассказывающий любовную историю при дворе императора Юстиниана, написал Николай Гумилёв. Гастрольную программу 4 апреля в 19.00 закроют «Саломеей» по Оскару Уайльду. Все показы 18+.



Фото: Сергей Апанасенко, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Новое в музеях и галереях

В «Эрарте» — акцент на «подробностях»

До 27 июня, 6+

В музее современного искусства «Эрарта» выставляют картины петербургского художника Ярослава Гержедовича. В залах покажут двадцать работ, похожих то ли на иллюстрации готических сказок, то ли на ландшафты футуристической компьютерной игры. Произведения, которые автор писал последние десятилетия, объединили под названием «Восхитительные подробности».



Фото: Музей современного искусства Эрарта Поделиться Поделиться







О Второй мировой — в Росфото

Со 2 апреля, 16+

Пейзажи фантастические, но при этом реальные получится в деталях рассмотреть на экспозиции «Освобожденная Европа» в выставочном центре Росфото. Кураторы отобрали 150 кадров, на которых показано, как Красная армия шла по Европе. Актёры театра «Мастерская» поучаствовали в создании выставки, изучили мемуары участников тех событий и записали аудиорассказы, которые будут сопровождать посетителей.



Фото: пресс-служба Росфото Поделиться Поделиться







Вербы и травы как символы Пасхи

Со 2 апреля, 6+

Кураторы новой выставки в Этнографическом музее «Литовская традиция Пасхи» сделали акцент на том, как Пасху исторически отмечали в Литве. В народе из поколения в поколения с XIX века передавались традиции плетения верб и особых подвесок, называемых соломенными «cадами». Зачем и как многие до сих пор делают подобные композиции из цветов, мха и вечнозеленых растений, посетители узнают, изучив больше сотни примеров.

Маски стали искусством и смыслом

С 3 по 16 апреля, 16+

Графичные изображения защитных масок стали темой экспозиции «Safe Mode» в галерее 2,04 в пространстве «Пушкинская, 10». Художница Надежда Знаменская размышляет о том, как всего лишь за год закрытое лицо человека на улице перестало вызывать тревогу, а стало обязательным элементом «нормальности».



Южные мотивы, абстракции, звери

До 7 апреля, 16+

Тем, кто соскучился по ярким цветам и южным мотивам, стоит зайти в Музей коллекционеров братьев Носкиных, где открылась выставка «Прилив». Автор картин, изображающих солнечные пейзажи, замысловатые абстракции и жирафов, — художница афро-русского происхождения Марина Икоку.

Премьеры в театре

Гибсон теперь в Театре им. Ленсовета

2 апреля, 19.00, 16+

На малой сцене Театра Ленсовета играют постановку «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона. Режиссёр Евгения Богинская, ставившая в числе прочего «Тело Гектора» в 2018 году, заняла в действе сразу три актёрских дуэта. Лаура Пицхелаури и Илья Дель, Виктория Волохова и Иван Шевченко, Ася Прохорова и Максим Ханжов будут выходить на сцену и по очереди рассказывать историю отношений адвоката Джерри и танцовщицы Гиттель.



Ася Прохорова и Максим Ханжов Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







БТК познакомит с супругой Ибсена

3 и 4 апреля, 19.00, 16+

С женой норвежского драматурга Генрика Ибсена петербуржцев познакомят в Большом театре кукол. Биографические факты из жизни этой женщины писатель Юн Фоссе приправил вымыслом в пьесе «Сюзанна», ну а перенести его задумку на театральную сцену этой весной решила режиссер Ирина Криворукова и поставила одноимённый спектакль. Героинь в постановке три: юная, взрослая, постаревшая. Супруга Ибсена всю жизнь оставалась в его тени и умерла на восемь лет позже мужа в полном одиночестве.



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







Театральные эксперименты — онлайн

2–4 апреля, 19.00, 16+

Посмотреть спектакли, не выходя из дома, получится благодаря программе БТК.Generation. В расписании онлайн-показов на уик-энд — новое прочтение цикла Станислава Лема в постановке «Звездные дневники Ийона Тихого» режиссера Максима Морозова (18+), мистерия-шутка «Смерть Тарелкина» Дмитрия Скрябина (16+) и «Его женский род» Дарьи Левингер (18+). В основу последнего лег Ветхий завет.

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Черниговская прочитает лекцию о мозге и языке

2 апреля, 19.00, 12+

Профессор СПбГУ Татьяна Черниговская вечером в пятницу презентует свою книгу «Мозг, язык и сознание. Чеширская улыбка кота Шрёдингера». Послушать рассуждения о том, нужен ли людям язык для коммуникации или для того, чтобы структурировать мышление, получится в прямом эфире. Трансляция пройдёт на странице «Буквоеда» «ВКонтакте».



Фото: ast.ru Поделиться Поделиться







Горожанам расскажут о многозадачности

3 апреля, 19.00, 16+

Уставшим от бешеного ритма и режима многозадачности не стоит пропускать лекцию руководителя департамента психологии НИУ ВШЭ Марии Фаликман. Учёный много лет изучает вопрос о том, как на человека влияет необходимость выполнять множество задач одновременно. Выводами поделится во время выступления в онлайн-лектории «Прямая речь».



Желающим укажут путь в космос

4 апреля, 12.00, 6+

Ко Дню космонавтики просветительские проекты подготовились заблаговременно. 4 апреля «Прямая речь» устроит трансляцию встречи «Привет из космоса». Первый в мире потомственный космонавт Сергей Волков, сын Александра Волкова, даст исчерпывающую инструкцию о том, как попасть в отряд «Роскосмоса», подготовиться к полёту и в результате стать лучшим. Разговор стартует ровно в полдень.



Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться







Делон — в Новой Голландии

4 апреля, 16.00, 18+

Редактор журнала «Искусство кино» Зинаида Пронченко готова рассказать самые интересные факты из жизни актёра Алена Делона и представить свою книгу о нём. Также спикер поделится опытом «непрерывного смотрения фильмов с французской звездой во время карантина», так что слушателям стоит приготовиться к обилию рекомендаций. Вход на встречу бесплатный, но нужна регистрация.

Повеселиться и потанцевать

«Торба-на-Круче» воссоединится с фанатами

4 апреля, 20.00, 16+

В «Космонавте» — «Торба-на Круче». Рок-группа Макса Иванова выйдет на сцену, чтобы сыграть самые любимые песни. Зрителей предупреждают: из-за того, что коронавирусные ограничения ещё в силе, танцевать не получится, но подпевать — вполне. Но и это уже достижение: год назад коллектив выходил на сцену «Космонавта» в окружении камер, чтобы провести первый онлайн-концерт.



«Калинов мост» ждёт в «Авроре»

4 апреля, 20.00, 16+

«Калинов мост» не отстаёт и в свою очередь играет лучшее на встрече с поклонниками в клубе «Аврора». Своё 35-летие рокеры отметили буквально на днях — 30 марта, так что концерт должен стать особенно праздничным.

На экранах



Отечественный комикс уже в кино

С 1 апреля, 12+

До больших экранов добрался боевик «Майор Гром». Тот самый, ради которого на Зодчего Росси устроили беспорядки, в центре разбросали миллионы фальшивых рублей и установили фейковый памятник «первому полицейскому Санкт-Петербурга». Основываясь на комиксах Bubble Comics, режиссёр Олег Трофим превратил Петербург в крайне мрачное место. По сюжету майор полиции Игорь Гром (в исполнении актёра Александринского театра Тихона Жизневского) должен победить таинственного злодея в маске. Зрителя ждёт первый отечественный супергеройский комикс, который получился вполне удачным.



Классику о призраках оживят в «Родине»

4 апреля, 18.30, 16+

«Привидение» Джерри Цукера всего на один день возвращают на большой экран. В «Родине» «оскароносную» картину с Патриком Суэйзи, Деми Мур, Вупи Голдберг в главных ролях покажут на английском с субтитрами.

«Артдокфест» говорит о главном

С 3 до 10 апреля, 18+

Международный фестиваль документального кино «Артдокфест» стартовал в Петербурге. 3 апреля в Доме кино пройдёт премьера документальной ленты «Расторгуев», и это — одна из главных премьер. Режиссёром стала Евгения Останина — супруга главного героя, документалиста, убитого в 2018 году в Центральноафриканской республике, куда он отправился вместе с журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко, чтобы снять фильм о неформальном вооруженном формировании, известном как группа Вагнера. Вторая площадка фестиваля — «Лендок». Там, среди прочего, покажут документальный фильм «#ЯЗДЕСЬ» про женщину, у которой есть лишь полгода, чтобы сделать всё, что хотелось бы, — после этого её вызовут в суд. Полную программу «Артдокфеста», в которую вошли несколько десятков работ, можно посмотреть на сайте.



Фото: коллаж «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

