Театр Романа Виктюка впервые покажет в Петербурге «Отравленную тунику» по пьесе Гумилева

Со 2 по 4 апреля в Петербурге, в ДК «Выборгский», состоятся гастроли Театра Романа Виктюка «Памяти великого мастера» — режиссер скончался осенью 2020 года.



Фото: Сергей Апанасенко, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Откроются гастроли спектаклем «Служанки» 2 апреля в 19:00. Пьеса маргинального французского драматурга Жана Жене была поставлена в 1988 году и довольно быстро обрела статус легендарной. Все роли, как того и желал автор, играют исключительно мужчины. «Служанки» Виктюка получились трагической историей о конфликте реальности и фантазии. На сцену в этот вечер выйдут Дмитрий Бозин, Александр Солдаткин, Иван Никульча, Алексей Нестеренко.



«Отравленная туника» — последняя работа Романа Виктюка в его театральной биографии. В Петербург ее привозят впервые — показ состоится 3 апреля, начало в 19:00. Поэт и драматург Николай Гумилев написал эту пьесу в 1918 году. Действие пьесы разворачивается в Константинополе в 6-м веке нашей эры. При дворе императора Юстиниана появляется бродячий арабский царь и поэт Имр (Дмитрий Бозин) в поисках поддержки для отмщения своим обидчикам. Попутно он влюбляет в себя императорскую дочь и влюбляется сам. Виктюк пропускает давние события через биографию самого Гумилева и трагическое испытание, которое ждало его в финале жизни. Отсюда — пересечение времен, судеб, цивилизаций, страсть, сметающая все на своем пути, и роковой выбор, который придется сделать каждому, принеся в жертву нечто ценное.



Фото: Яна Овчинникова, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Закроет гастрольную программу «Саломея» по Оскару Уайльду (4 апреля в 19:00). Здесь тоже будет место аллюзиям на биографию автора. Неизменный и незаменимый Дмитрий Бозин играет сразу две роли: иудейской царевны Саломеи, потребовавшей голову Иоанна Крестителя в обмен на ее впечатляющий танец, и лондонского денди Альфреда Дугласа, из-за которого Уайльд распрощался со свободой и репутацией.

Все спектакли имеют возрастное ограничение 18+.

Наталия Эфендиева

