Что известно об убийстве российских журналистов в Африке

В Центральноафриканской республике убиты Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они прилетели четыре дня назад по заданию Центра управления расследованиями, снимающего документальный фильм о неформальном вооруженном формировании, известном как группа Вагнера.

коллаж "Фонтанки"

Джемаль, Радченко и Расторгуев расстреляны в ночь на 31 июля в городе Сибю, расположенном в 180 километрах от столицы Банги. Власти подтвердили гибель журналистов, дипломаты провели процедуру опознания. ЦАР сейчас считается другом России. Несколько месяцев назад МИД признало отправку военных и гражданских инструкторов для обучения местной армии.

О цели приезда съемочной группы в Центральноафриканскую республику «Фонтанке» вечером 31 июля сообщил Сергей Канев, сотрудник Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского. По его словам, журналисты отправились для проведения съемок, которые планировалось использовать в документальном фильме о ЧВК Вагнера.

В ЦАР группа прилетела 27 июля. Накануне журналисты выехали из столицы Банги на север страны, проехали малую родину президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры, город Дамара, и проследовали в сторону города Бамбари. Там их, по информации «Медиазоны», ждал консультант.

Съемочная группа не добралась до пункта назначения. В 180 километрах от Банги, сообщает Reuters со ссылкой на Анри Депеле, мэра ближайшего к расстрелу города Сибю, из кустов вышли вооруженные люди и открыли огонь. Водитель, сопровождавший журналистов, выжил.

По первоначальной версии полиции ЦАР, мотивом нападения стало ограбление. Россияне везли дорогостоящую технику. Глава Центра управления расследованиями Андрей Коняхин в комментарии «МБХ медиа» сообщил, что некоторые телефоны погибших до сих пор включены.

Дорога, по которой ехали журналисты, несколько последних дней считается еще менее безопасной, чем обычно. Африканское агентство CNC сообщило 31 июля, что в городе Дамара россияне якобы убили местного жителя. Население, по информации агентства, утром 31 июля восстало против присутствия «российских наемников» и потребовало выгнать их из города. Для погашения конфликта в Дамару выехал министр общественной безопасности.

Зарубежные СМИ писали, что «не говорящие по-французски белые мужчины с военной выправкой, но без военной формы» не просто обучают аборигенов, но и сами участвуют во внутригосударственном конфликте на стороне действующей власти. В том числе россияне будто бы охраняют президента Туадеру, который пришел к власти в 2016 году после переворота. Положение Туадеры шаткое, так как правительство контролирует лишь небольшую часть республики. На остальных территориях обосновались мусульмане, они воюют с христианским ополчением «Антибалака». Газета Le Mond называла иностранных военных специалистов в ЦАР так называемой «группой Вагнера», которую связывают с Евгением Пригожиным.

Представители местных властей и российского посольства сообщили, что при погибших нашли авиабилеты из Москвы до марокканской Касабланки и из Касабланки до Банги, а также пресс-карты МИЦ «Известия».

В информцентре оперативно отреагировали на информацию и опровергли работу своих сотрудников на территории ЦАР. Редакционное удостоверение «Известий», предположили коллеги Джемаля, могло быть старым. В 2011 году само издание сообщало, что на тот момент их спецкор Орхан Джемаль был ранен в столице Ливии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство» и планирует отправить в ЦАР запросы о правовой помощи. Если африканским следователям понадобятся услуги российских коллег, то они будут оказаны, уточняют в СКР. О деятельной дружбе России и ЦАР стало известно в марте 2018-го. Было объявлено, что мы безвозмездно поможем африканцам вооружением и опытными гражданскими инструкторами для подготовки местной армии. Заявление сделал замдиректора информационного департамента МИД России Артем Кожин: «Туда командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР».

Помощь сложно назвать такой уж безвозмездной. В тех же официальных источниках говорилось, что поддержка завязана на бизнес-интересах, так как ЦАР обладает колоссальными запасами алмазов, золота, нефти и урана.

Сотрудничество стран идет на самом высоком уровне. В 2017 году президента Туадеру в Сочи встречал министр иностранных дел Сергей Лавров, а в мае 2018-го Владимир Путин принял коллегу из ЦАР в Константиновском дворце Стрельны накануне Петербургского международного экономического форума. На следующий день они снова встретились, уже на полях ПМЭФ.

В МИД России пообещали скорейшую транспортировку тел погибших журналистов на родину.

52-летний Орхан Джемаль – сын бывшего председателя Исламского комитета России Гейдара Джемаля. Журналист, общественный деятель. Работал в газетах «Вечерняя Москва», «Новая газета», «Версия», сотрудничал с журналом «Русский Newsweek» и другими. Выезжал во многие «горячие» точки. В 2003 году признавался лучшим журналистом в жанре Travel, автор книги «Хроники пятидневной войны» о грузинско-осетинском конфликте с участием России.

Орхан Джемаль Фото: скриншот видео с сайта youtube.com

47-летний режиссер Александр Расторгуев – выпускник Государственной академии театрального искусства в Петербурге. Работал в жанре документалистики. Снял фильмы «Мамочки» (2001), «Чистый четверг» (2003), «Дикий, дикий пляж. Жар нежных» (2005), «Я тебя люблю» (2010).

Александр Расторгуев Фото: скриншот видео с сайта youtube.com

Оператор Кирилл Радченко внештатно трудился на информагентство Anna News, официально зарегистрированное в Абхазии, освещающее военные конфликты. Также сотрудничал с другими СМИ.

Александр Ермаков, Олеся Михайлова,

«Фонтанка.ру»