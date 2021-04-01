Уличные артисты пройдут по улицам Петербурга и захватят трамвай в День смеха

Артисты петербургского театра «Мимигранты» заранее предупреждают: пассажирам трамваев на маршруте № 6 в День смеха с самого утра стоит приготовиться к веселью. На конечной остановке на улице Кораблестроителей, 50, в салон зайдут клоуны, устроят флешмоб и подарят зрителям «витамин C и веселое настроение».

В полдень руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв выстрелит из пушки Нарышкина бастиона, а к 15 часам на 6-ой и 7-ой пешеходных линиях Васильевского острова соберутся артисты «Театра имени которого», «Театра СоЛу», «PSY animation», шоу барабанщиц «Феерия», студии арт-мастерская «Лаборатория» из Твери, мимы из других городов и стран. Вместе они устроят уличное шествие.

Впрочем, тем, кому с артистами не по пути, расстраиваться не стоит: Смешной фестиваль будет проходитт в городе не один день, а до 4 апреля, и для горожан устроят дополнительные активности на выходных.



На сцене «Мимигрантов» на Васильевском острове 3 апреля в 18.00 показывают спектакль «Ч0ртова дюжина» (16+) по произведениям писателя-сатирика Аркадия Аверченко, 140 лет со дня рождения которого исполнилось 27 марта. Зрителей научат правилам дореволюционного пикапа и «вранья во благо», поставят на место женщины, при виде которой мужчины «штабелями укладываются», и познакомят с театром теней.



Детей и их родителей «Мимигранты» принимают на следующий день. Первое воскресенье апреля, согласно календарю, — День рождения витамина С, и в честь такого праздника на площадке устраивают «Марафоне смеха и юмора». В афише на 12.00 — спектакль «Фи..Бу..Ду.. или озорные выкрутасы» (0+), в котором дети сами выходят на сцену и получают настоящую роль. В 14.00 актёры играют «С Приветом, Винни-Пух!» (0+) и знакомят детей с медвежонком и его друзьями.

