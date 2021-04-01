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В «Эрарте» покажут «Восхитительные подробности»

На выставке «Восхитительные подробности», которая откроется в «Эрарте» 1 апреля по 27 июня, обещают картины, похожие на античные шкатулки и «красоту распада» с элементами барокко.

Ярослав Гержедович. Трагикомическая пьеса. 2013
Ярослав Гержедович. Трагикомическая пьеса. 2013Фото: Музей современного искусства Эрарта
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Работы петербургского художника Ярослава Гержедовича – фактурные, мрачноватые, похожие на иллюстрации готических сказок и фантастический ландшафт компьютерной игры – не самые жизнерадостные, но завлечь умеют.

В «Эрарте» подчёркивают, что работы Гержедовича не выставляли последние десять лет, между тем как их стоит смотреть именно вживую, настолько они тщательно детализированы и продуманны. Далёкий горизонт пейзажей, который связывают с влиянием Питера Брейгеля Старшего, у Гержедовича соседствует с руинами, трещинами, разорванной тканью и прочими элементами распада. Получается захватывающие и очень по-петербургски, похоже на альтернативную вселённую. На выставке покажут двадцать работ, созданных за последние пятнадцать лет.

Фото: Музей современного искусства Эрарта
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Выставка «Ярослав Гержедовича. Восхитительные подробности» работает до 27 июня 2021 года на втором этаже Выставочного крыла Эрарты.

6+

Анастасия Семенович

Ярослав Гержедович. Трагикомическая пьеса. 2013
Ярослав Гержедович. Трагикомическая пьеса. 2013Фото: Музей современного искусства Эрарта
Фото: Музей современного искусства Эрарта

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