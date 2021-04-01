В «Эрарте» покажут «Восхитительные подробности»

На выставке «Восхитительные подробности», которая откроется в «Эрарте» 1 апреля по 27 июня, обещают картины, похожие на античные шкатулки и «красоту распада» с элементами барокко.
Работы петербургского художника Ярослава Гержедовича – фактурные, мрачноватые, похожие на иллюстрации готических сказок и фантастический ландшафт компьютерной игры – не самые жизнерадостные, но завлечь умеют.
В «Эрарте» подчёркивают, что работы Гержедовича не выставляли последние десять лет, между тем как их стоит смотреть именно вживую, настолько они тщательно детализированы и продуманны. Далёкий горизонт пейзажей, который связывают с влиянием Питера Брейгеля Старшего, у Гержедовича соседствует с руинами, трещинами, разорванной тканью и прочими элементами распада. Получается захватывающие и очень по-петербургски, похоже на альтернативную вселённую. На выставке покажут двадцать работ, созданных за последние пятнадцать лет.
Выставка «Ярослав Гержедовича. Восхитительные подробности» работает до 27 июня 2021 года на втором этаже Выставочного крыла Эрарты.
6+
Анастасия Семенович