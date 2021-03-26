Что может случиться, если все время опаздываешь к обеду: БТК расскажет историю жены Генрика Ибсена

3 и 4 апреля на малой сцене Большого театра кукол состоится премьера спектакля «Сюзанна» режиссера Ирины Криворуковой. Норвежский драматург Юн Фоссе хорошо у нас известен и востребован — спектакли по его пьесам идут в нескольких петербургских театрах.
«Сюзанна» написана на основе документальных свидетельств. Главная героиня — жена другого выдающегося норвежского драматурга — Генрика Ибсена. Фоссе соединяет в пьесе фантазию и реальные факты, сочиняя историю сразу про трех Сюзанн: юной, взрослой и порядком состарившейся. Они предстают в едином вневременном поле, чтобы вместе дождаться вечно опаздывающего к обеду мужа.
Актрисы Лидия Клирикова, Анна Сомкина, Анна Левина и Дарья Клименко расскажут эту удивительную историю языком театра предметов и актуальных форм, с визуальными отсылками на ибсеновский «Кукольный дом».
Начало в 19:00.
16+
Наталия Эфендиева