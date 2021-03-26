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Что может случиться, если все время опаздываешь к обеду: БТК расскажет историю жены Генрика Ибсена

3 и 4 апреля на малой сцене Большого театра кукол состоится премьера спектакля «Сюзанна» режиссера Ирины Криворуковой. Норвежский драматург Юн Фоссе хорошо у нас известен и востребован — спектакли по его пьесам идут в нескольких петербургских театрах.

Фото: предоставлено театром
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«Сюзанна» написана на основе документальных свидетельств. Главная героиня — жена другого выдающегося норвежского драматурга — Генрика Ибсена. Фоссе соединяет в пьесе фантазию и реальные факты, сочиняя историю сразу про трех Сюзанн: юной, взрослой и порядком состарившейся. Они предстают в едином вневременном поле, чтобы вместе дождаться вечно опаздывающего к обеду мужа.

Актрисы Лидия Клирикова, Анна Сомкина, Анна Левина и Дарья Клименко расскажут эту удивительную историю языком театра предметов и актуальных форм, с визуальными отсылками на ибсеновский «Кукольный дом».

Начало в 19:00.

16+

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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