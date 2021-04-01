«К настоящему времени изъято 29 единиц автоматического оружия, 4 пистолета, более 100 тысяч патронов, подсчёт которых ещё не окончен, а также 1 шашка с запалом, 2 гранаты страйкбольные, 1 муляж гранаты, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — говорится в сообщении регионального ведомства.

В коттедже поселка Новые Вешки в Подмосковье, где проживал «мытищинский стрелок», нашли и изъяли более 100 тысяч патронов, свыше трёх десятков автоматов и пистолетов, а также гранаты. Об этом 1 апреля сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».



В региональном ведомстве также добавили, что в рамках расследования следствием будет установлена законность владения и содержания животных, которые находились на территории дома в вольерах. Среди них: два медведя, два крокодила и енота.

Днём 30 марта в одном из частных домов в подмосковных Мытищах забаррикадировался вооружённый местный житель, который открыл автоматный огонь и начал бросать гранаты в сотрудников Росгвардии.

Силовики штурмовали коттедж до ночи, финальным аккордом стал гранатомёт. В доме начался пожар. Личность обнаруженного на пепелище человека установят с помощью генетической экспертизы.

Как сообщают СМИ, хозяин дома — Владимир Барданов. Его разыскивали судебные приставы за неуплату налогов. Барданов значится генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.