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Животные из домашнего зоопарка «мытищинского стрелка» в ходе штурма не пострадали

Дикие звери, которых житель Новых Вешек держал во дворе своего дома, были ручными и не пострадали в ходе штурма

Дикие животные из домашнего зоопарка жителя коттеджного посёлка Новые Вешки в подмосковных Мытищах, который устроил перестрелку с бойцами спецназа, не пострадали в ходе штурма его частного дома. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб региона 31 марта сообщает РИА Новости.

«Животные не пострадали, находятся на месте», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в домашнем зоопарке «мытищинского стрелка» жили тигр, медведь и «небольшой крокодил». Все документы на зверей в порядке, «они абсолютно ручные, и родственники отдавать их не собираются», подчеркнул представитель экстренных служб.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео из частного дома «мытищинского стрелка» в посёлке Новые Вешки в Подмосковье.

Напомним, что коттедж в подмосковном поселке Новые Вешки накануне с утра и до ночи штурмовали силовики. Подозреваемый в незаконном обороте огнестрельного оружия не пожелал общаться с полицией и встретил её визит стрельбой и гранатами, забаррикадировавшись в доме. В ходе штурма правоохранители нанесли удар по дому из гранатомёта. В коттедже начался пожар. Обгоревшее тело предполагаемого стрелка нашли на пепелище, личность установят с помощью генетической экспертизы.

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Комментарии (2)

265040341
.... мне больше любопытен другой вопрос, зачем из гранатомёта "гринписовцы" фактически сожгли стрелка и помещения , судя по опубликованному видео СК.
DEMOMON
М-да-а-а. Добрейший души человек был. Зверушек любил. А его вот так раз - из гранатомёта...
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