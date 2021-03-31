Животные из домашнего зоопарка «мытищинского стрелка» в ходе штурма не пострадали

Дикие животные из домашнего зоопарка жителя коттеджного посёлка Новые Вешки в подмосковных Мытищах, который устроил перестрелку с бойцами спецназа, не пострадали в ходе штурма его частного дома. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб региона 31 марта сообщает РИА Новости.
«Животные не пострадали, находятся на месте», — отметил собеседник агентства.
По его словам, в домашнем зоопарке «мытищинского стрелка» жили тигр, медведь и «небольшой крокодил». Все документы на зверей в порядке, «они абсолютно ручные, и родственники отдавать их не собираются», подчеркнул представитель экстренных служб.
Ранее Следственный комитет опубликовал видео из частного дома «мытищинского стрелка» в посёлке Новые Вешки в Подмосковье.
Напомним, что коттедж в подмосковном поселке Новые Вешки накануне с утра и до ночи штурмовали силовики. Подозреваемый в незаконном обороте огнестрельного оружия не пожелал общаться с полицией и встретил её визит стрельбой и гранатами, забаррикадировавшись в доме. В ходе штурма правоохранители нанесли удар по дому из гранатомёта. В коттедже начался пожар. Обгоревшее тело предполагаемого стрелка нашли на пепелище, личность установят с помощью генетической экспертизы.