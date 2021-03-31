Коллекция с активной позицией. «Фонтанка» разобрала оружие из дома «мытищинского стрелка»

Фото: Скриншот видео СК РФ Поделиться Поделиться







Часть оружейных запасов из коттеджа в подмосковном посёлке Новые Вешки, который накануне с утра до ночи оборонял владелец, 31 марта показал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Побывавшие на месте говорят, что обстановка — королевская, но теперь там как после взятия Рейхстага.

«Фонтанка» показала снимки сотруднику Росгвардии и военнослужащим Минобороны, попросив рассказать о том, что можно опознать. Здесь есть сложности: СХП (стреляющее холостыми патронами) или ММГ (макет масса-габаритный) внешне схожи с боевыми. При этом в отличие от последнего приобретаются, что называется, без регистрации и SMS — лицензии на макеты не нужны. Под боевое маскируется и «огражданенное» до охотничьей версии, правда, здесь без документов уже никак.



ППС-43



Фото: Александр Хинштейн Поделиться Поделиться







Пистолет-пулемёт Судаева есть в гражданском обороте в охотничьем варианте, но это единичные изделия. Если предположить, что это — макет, то купить его можно, конечно, не на каждом углу, но в любом специализированном магазине точно. Вариант достаточно бюджетный: за него попросят 25–30 тысяч рублей. Дальнейшее использование на совести владельца.

Закон допускает стрельбу холостыми в специально отведённых местах: в тирах, на полигонах. В населённых пунктах разрешено носить, но не стрелять. Имитация выстрелов — это уже хулиганство (административное и мелкое или уголовное).

— Такие берутся в основном либо для реконструкций исторических (но с согласованием), либо для хранения дома, либо для криминальной переделки обратно в боевое.

С последним особых сложностей нет: необходимо заменить ствол и затвор. Говорят, всё элементарно, а в случае с СХП и вовсе достаточно только поменять ствол. Всё это, естественно, незаконно и, как сетуют знатоки, бросает тень на честных коллекционеров, в которых подспудно начинают видеть мастеров с очумелыми ручками.

РПК



Фото: Александр Хинштейн Поделиться Поделиться







При «жизни» это был 7,62-мм ручной пулемёт Калашникова с двумя барабанами на 75 патронов. Судя по фото, при пожаре патроны сработали, пробили один и раскрыли другой. Может быть охотничьим карабином, который на законных основаниях стреляет только одиночными, макетом, СХП.

Такие встречаются в тирах и на полигонах, их охотно берут коллекционеры — преимущественно за антураж. Если забить магазин патронами, вес будет около пяти килограммов.

— Недорогие. В 30–40 тысяч рублей можно уложиться. Сам такой магазин — от 3,5 до 5 тысяч рублей в зависимости от жадности продавца и наглости магазина, — оценивают собеседники.

РПК в советской армии пришёл на замену ручному пулемёту Дегтярёва. Принят на вооружение в 1961 году. Так что оружие с фотографии до того, как попасть в дом «мытищинского стрелка», могло лежать на армейском складе.

«Если армейский, то пусть разбирается уже прокуратура: как боевое оружие советской армии попало к гражданскому человеку. Это уже другие каналы, другой криминал», — говорит росгвардеец.



Боевые РПК можно найти на территории Афганистана, Таджикистана и Чеченской республики. Есть Украина, Молдавия, Северный Кавказ, но это, как говорят, долгий и сложный путь: проще купить охотничий карабин и доработать до превращения в автоматический режим. Либо купить СХП и сменить ствол.

«Интересный набор»



Фото: Александр Хинштейн Поделиться Поделиться







Верхний — обгоревший пистолет-пулемёт ПП-91 «Кедр» под пистолетный патрон 9x18 ПМ. Оценив приклад и добавку в виде глушителя, собеседники предположили, что, вероятнее всего, это есть переделка из СХП. Если ориентироваться только на снимок, то оружие может быть МА-ПП-91 — охотничьим карабином на базе «Кедра». Но, по информации источников «Фонтанки», лицензии на такой у стрелка не было.

Пистолет-пулемёт «Кедр» создан в начале 1990-х годов по заказу российского МВД на основе советских разработок. Ведение огня возможно одиночными или очередными выстрелами. Есть на вооружении МВД, Росгвардии, армии. В гражданской версии продаётся как охотничий карабин. Подойдёт, к примеру, для бобра или добора мелкой дичи, когда стрелять нужно в упор.



Скорее приобретают не для охоты, а чтобы иметь в коллекции «маленький забавный инструмент». Ценят за внешний вид и прошлое, цена вопроса — 50–80 тысяч, говорит собеседник «Фонтанки», в коллекции которого такая модель есть.

Под «Кедром» лежит СКС — 7,62-мм самозарядный карабин Симонова. Он сильно обгорел, но был опознан по характерному магазину. Такие использовали в войсках, но их сменили автоматы Калашникова. СКС ушли на склады, позже достались охотникам. Охотничий карабин, как говорят, можно приобрести за 15–20 тысяч, СХП обойдётся дороже. Однако, вероятнее всего, на снимке как раз переделка. Или нелегальное боевое.

Ниже «изюминка» набора — пистолет-пулемет чехословацкого производства серии Sa. Предположительно, 23 или 26 — они отличаются по типу используемого патрона. Был на вооружении чехословацкой армии.

«К нам привезли как макет, и в продаже есть именно макеты. Гражданским не продавался, охотничьей версии нет. То есть либо переделка, либо нелегальный экспорт, — говорят «Фонтанке», объясняя, что и здесь трансформация под боевое вызовет сложности разве что у далёкой от стрельбищ домохозяйки. — По количеству патронов под ТТ, которые есть на фото, вероятно, что версия всё же 26-я. В боевом виде это откровенный нелегал и экспорт».



На этом же снимке опознали магазин для РПК — бубен на 75 патронов, ещё один на 40 патронов, магазины на АК, гильзы, приклад ещё одного Sa26.

АКМ



Фото: Александр Хинштейн Поделиться Поделиться







7,62-мм автомат Калашникова модернизированный. Либо нелегальные ворованные, например, со складов боевые Калашниковы, либо списанные охолощенные для имитации стрельбы. Не исключено, что это легальные охотничьи ВПО-136 (карабин «Вепрь») или переделки из макетов или СХП. Последнее, как говорят, глядя на патроны, всё же ближе к истине.

Патроны в коробках, белье, кровати



Фото: Александр Хинштейн Фото: Александр Хинштейн Фото: Александр Хинштейн Фото: Александр Хинштейн Поделиться Поделиться







Коробок на фото десятки. Глядя на них, можно только верить, что внутри действительно патроны. Судя по надписям, гражданские, вполне легальные, если есть разрешение. Если нет, то их могут закупить те, у кого нужные бумаги есть. Выйдет дороже, но хозяин коттеджа (судя по обстановке и крокодилу, тигру и медведю в домашних питомцах) едва ли нуждался.

Говоря о масштабе, собеседник «Фонтанки» рассказал, что знакомые спортсмены для соревнований и тренировок тоже закупают оптом, но как-то скромнее. Навскидку, если выбираться на полигон раз в неделю и не особо экономить, то можно тренироваться месяцев двенадцать. Как объясняют, стрелок за выезд в среднем может выпустить от 100 до 1 000 патронов, дальше всё зависит от аппетитов.



В бельевом ящике находятся патроны для охотничьего оружия. По закону им место в сейфе, но владелец хранил запас даже в кровати. Узнали на фото также диски к ППШ, сам пистолет-пулемёт Шпагина в объектив фотографа на попал.

Неоднозначное



Фото: Александр Хинштейн Фото: Александр Хинштейн Поделиться Поделиться







«Страйкбольные гранаты, учебные и муляжи», — говорит сотрудник Росгвардии, глядя на фото, добавляя, что те, что выточены из болванки цельностальной, — это практически кощунство. Они опасны — как камень: можно ударить по голове, можно бросить, но не рванёт. Боевые или самодельные взрывные устройства, которые летели в сторону штурмующих коттедж силовиков, по его предположению, в кадр не попали.

Военные, которых опросила «Фонтанка», смотрят иначе: «Три револьвера, кремневый пистолет, ручные гранаты РГ-42, РГД-5, Ф-1, газовые гранаты, что-то самодельное из корпуса аэрозольного баллона с запалом. Наземный сигнальный патрон невоенного образца, возможно, страйкбольный». При этом кремневый пистолет, как говорит другой служащий, может стоить несколько десятков тысяч долларов, если, конечно, это оригинал, представляющий историческую ценность. Новодел, по его словам, можно получить за пару сотен долларов.

В столичной Росгвардии сообщили, что у Владимира Барданова — окопавшегося в коттедже стрелка — было разрешение на хранение шести единиц оружия. По данным РБК, это четыре карабина (ДП-О1, калибр 7,62х54; МА-136 (МА-135°С), калибр 7,62х39; ANSCHUTZ, калибр 22 MAG; BLASER R 93, калибр 9,3х64; а также ружье ММЦ-109–12–07 (калибр 7,62x54R) и газовый пистолет Grand Power Т10 (калибр 10x22Т).

К середине дня Следственный комитет опубликовал видео из дома Барданова. В кадр попали сложенные в ряд 23 магазина автомата Калашникова на 30 патронов и 8 барабанных магазинов РПК на 75 патронов. Если это суммировать, то выходит, что их владелец расстрелял более 1,5 тысяч патронов.

Из этого уже можно заключить, что патроны 7,62×25, 9×19, 9×18 хранились нелегально и, вероятно, приобретались под имеющееся самодельное оружие. Найденное в коттедже отправлено на экспертизу. По данным «Фонтанки», побывавшие на месте уже заявили — рабочее.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

