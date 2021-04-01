Сначала покажи. Депутаты Петербурга предлагают обязательную визуализацию новых строительных проектов

В Петербурге чиновников могут обязать публиковать визуализацию архитектурного облика согласованных строительных проектов. Такой законопроект на рассмотрение парламента представит комиссия ЗакСа по городскому хозяйству. Об этом «Фонтанке» 1 апреля рассказал замглавы комиссии, депутат Борис Вишневский.
«Комиссия по городскому хозяйству будет вносить на рассмотрение Заксобрания законопроект, по которому комитет по градостроительству и архитектуре будет обязан размещать в открытом доступе информацию о предоставлении решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика», — рассказал он. На это чиновникам дается 2 рабочих дня.
Согласно тексту инициативы (есть в распоряжении редакции), срок действия согласования архитектурно-градостроительного облика составляет не более пяти лет, затем застройщику придется проходить согласование по новой.
В информации, которую чиновникам предстоит донести до петербуржцев, должны содержаться сведения, кому, когда и на какой срок было выдано согласование, адрес и кадастровый номер участка, а также визуализация, как объект будет смотреться относительно окружающих его зданий.