Сначала покажи. Депутаты Петербурга предлагают обязательную визуализацию новых строительных проектов

В Петербурге чиновников могут обязать публиковать визуализацию архитектурного облика согласованных строительных проектов. Такой законопроект на рассмотрение парламента представит комиссия ЗакСа по городскому хозяйству. Об этом «Фонтанке» 1 апреля рассказал замглавы комиссии, депутат Борис Вишневский.



«Комиссия по городскому хозяйству будет вносить на рассмотрение Заксобрания законопроект, по которому комитет по градостроительству и архитектуре будет обязан размещать в открытом доступе информацию о предоставлении решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика», — рассказал он. На это чиновникам дается 2 рабочих дня.