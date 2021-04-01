FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
75.64р88.75р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Сначала покажи. Депутаты Петербурга предлагают обязательную визуализацию новых строительных проектов

Чиновникам в Петербурге предлагают показывать внешний вид новой застройки

В Петербурге чиновников могут обязать публиковать визуализацию архитектурного облика согласованных строительных проектов. Такой законопроект на рассмотрение парламента представит комиссия ЗакСа по городскому хозяйству. Об этом «Фонтанке» 1 апреля рассказал замглавы комиссии, депутат Борис Вишневский.

«Комиссия по городскому хозяйству будет вносить на рассмотрение Заксобрания законопроект, по которому комитет по градостроительству и архитектуре будет обязан размещать в открытом доступе информацию о предоставлении решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика», — рассказал он. На это чиновникам дается 2 рабочих дня.

Согласно тексту инициативы (есть в распоряжении редакции), срок действия согласования архитектурно-градостроительного облика составляет не более пяти лет, затем застройщику придется проходить согласование по новой.

В информации, которую чиновникам предстоит донести до петербуржцев, должны содержаться сведения, кому, когда и на какой срок было выдано согласование, адрес и кадастровый номер участка, а также визуализация, как объект будет смотреться относительно окружающих его зданий.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

265050772
да, чего это некоторые страдальцы за простой народ робу тюремную почем зря протирают? пусть бы с лопатой да саженцами...и простому народу приятно...
hedgehog_
а сейчас, то как красиво - все новостройки окружены лесами и озерами.
ну ктож купит, когда вокруг грязь и корыта?
вот что имитация выборов делает с людЯми
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний