Как сообщается в блоге компании, логотип является частью новой айдентики, то есть визуальной идентификации бренда. Она также включает новый шрифт для логотипных конструкций и обновленный знак, представляющий собой букву «Я» в красном круге. Шрифт будет использоваться в логотипах сервисов, а знак можно будет увидеть в интерфейсах и, к примеру, на автомобилях и сумках курьеров.



Новая айдентика была разработана дизайнерами компании и дизайнером шрифта Ильёй Рудерманом. Ранее он участвовал в создании шрифта Yandex Sans. Помимо нее, «Яндекс» изменил вид поисковой строки, которая теперь не повторяет форму стрелки.