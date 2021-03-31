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«Яндекс» сменил логотип спустя 13 лет и обновил поисковую строку

Компания «Яндекс» изменила свой логотип впервые за 13 лет

IT-компания «Яндекс» впервые за 13 лет изменила свой логотип. Новый вариант появился на главной странице 31 марта.

Фото: «Яндекс»
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Как сообщается в блоге компании, логотип является частью новой айдентики, то есть визуальной идентификации бренда. Она также включает новый шрифт для логотипных конструкций и обновленный знак, представляющий собой букву «Я» в красном круге. Шрифт будет использоваться в логотипах сервисов, а знак можно будет увидеть в интерфейсах и, к примеру, на автомобилях и сумках курьеров.

Новая айдентика была разработана дизайнерами компании и дизайнером шрифта Ильёй Рудерманом. Ранее он участвовал в создании шрифта Yandex Sans. Помимо нее, «Яндекс» изменил вид поисковой строки, которая теперь не повторяет форму стрелки.

«Предыдущий логотип «Яндекса» был создан почти тринадцать лет назад. Тогда никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили», — отметил дизайн-директор «Поиска» Геннадий Лохтин.

Фото: «Яндекс»

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Комментарии (1)

Владислав М
Старый логотип и шриф гораздо лучше нового. Новый аж глаза режет своей неуклюжестью и угловатостью.
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