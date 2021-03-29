«Административные меры никого не пугают». Смольный пригрозил владельцам незаконных баров на улице Рубинштейна уголовными делами

Правительство Петербурга попросит полицию привлекать владельцев нелегальных баров на улице Рубинштейна к уголовной ответственности. Об этом «Фонтанке» рассказал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов по итогам совещания по проблемам барной улицы, которое состоялось 29 марта в Невской ратуше.
По подсчётам муниципалитета «Владимирский округ» и Союза улицы Рубинштейна, сейчас на ней 28 заведений незаконно работают в жилых помещениях или не имеют лицензии и кассового аппарата.
«Будем привлекать правоохранительные органы, чтобы они могли реализовать свои полномочия. Административные меры никого не пугают», — сказал Александр Ситов.
В совещании принимали участие представители Роспотребнадзора, приглашенные представители следственного комитета не пришли, рассказал глава МО «Владимирский округ» Денис Тихоненко.
По результатам обсуждения будет создана дорожная карта по решению проблемы улицы Рубинштейна, в которой определят, какими мерами воздействовать на злостных нарушителей, сказал Александр Ситов.
Также было решено усилить контроль за соблюдением санитарных мер клиентами заведений.
Ранее депутаты МО «Владимирский округ» провели несколько рейдов против незаконных баров улицы Рубинштейна. Полиция приезжала на вызов, уединялась с барменами, после чего изымала незначительное количество алкоголя. После ухода стражей порядка заведения продолжали работать.