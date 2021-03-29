«Административные меры никого не пугают». Смольный пригрозил владельцам незаконных баров на улице Рубинштейна уголовными делами

Правительство Петербурга попросит полицию привлекать владельцев нелегальных баров на улице Рубинштейна к уголовной ответственности. Об этом «Фонтанке» рассказал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов по итогам совещания по проблемам барной улицы, которое состоялось 29 марта в Невской ратуше.

По подсчётам муниципалитета «Владимирский округ» и Союза улицы Рубинштейна, сейчас на ней 28 заведений незаконно работают в жилых помещениях или не имеют лицензии и кассового аппарата.