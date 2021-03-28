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Пашинян пообещал подать в отставку в апреле. Оппозиция на митингах просит его побыстрее и навсегда

Пашинян уйдет в отставку на своих условиях и лишь временно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку, которую от него требуют с ноября, после соглашения о Нагорном Карабахе. Но на своих условиях.

Как передает 28 марта РИА Новости, на встрече с жителями села Арагац премьер сообщил, что сложит полномочия в апреле. Но фактически никуда не уйдет, потому что останется исполняющим обязанности премьера до июньских досрочных парламентских выборов.

Оппозиционные силы страны заявили, что недовольны таким вариантом отставки Пашиняна. Митинг оппозиции в столице Армении завершился маршем по центральным улицам. А его организаторы заявили, что будут добиваться полного лишения политика власти.

Кроме того, на встрече с жителями Армавирской области Пашинян предложил подумать над усилением Объединенной группировки войск Вооруженных сил РФ и Армении, потому что первоочередным для страны является вопрос безопасности.

25 февраля Вооружённые силы Армении потребовали отставки Пашиняна. В ответ премьер заявил о попытке переворота. Подробно о политическом кризисе в стране «Фонтанке» рассказывал кавказовед Сергей Маркедонов.

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Комментарии (1)

265055770
Надоели этой Арменией. Почему не рассказывают про Гондурас?
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