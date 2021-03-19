Техника 3D-моделирования помогла учёным восстановить и прочесть текст древнейшей относительно точно датированной древнерусской надписи. Она посвящена убийству князя Андрея Боголюбского. Как 19 марта сообщили в Российском научном фонде, стену собора в Переславле-Залесском, на которой в 1175–1176 кто-то перечислил имена заговорщиков, исследовали эксперты НИУ ВШЭ и Института славяноведения РАН.

Текст, содержавший, как выяснилось, 12 имён, проклятие их обладателям и провозглашение вечной памяти убитому князю, обнаружили в 2015 году при расчистке Спасо-Преображенского собора XII века. Некоторые буквы были утеряны, и, чтобы восстановить их, учёные на основе большого количества цифровых снимков создали 3D-модель надписи и использовали математические алгоритмы, буквально «подсветившие» повреждённые части. Когда слова стали читаемыми, специалисты увидели имена, отчества и фамилии вероятных убийц. До этого историки знали только о четырёх заговорщиках.

«Прояснились и важные детали. Например, написание через «ц» отчества одного из зачинщиков заговора, Якима — Куцкович, делает вероятным новгородское происхождение его отца, Кучка. Отчество другого заговорщика, Ефрема Моизича, ученые возводят к арабскому имени Му’изз — это мог быть потомок мусульманина из Волжской Булгарии. Редчайшее имя последнего в списке убийц, Стырята, ученые также обнаружили в крупнейшей древнерусской глаголической надписи, найденной в 2017 году при раскопках руин церкви Благовещения на Городище в Новгороде. Надпись из Переславля-Залесского значима и для истории церкви — это древнейший случай предания анафеме на Руси государственных преступников», — поделились исследователи.

Князь Андрей Боголюбский первым из Рюриковичей не стал переезжать в Киев после получения великокняжеского титула. При нём Великое княжество Владимирское стало одним из самых могущественных на Руси. Правителя убили 29 июня 1174 года.

Проклятие на стене, вероятно, появилось во времена княжения в Переяславле его младшего брата Всеволода Юрьевича.

