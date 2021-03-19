Мрачнее, дольше, цельнее — почему фанаты супергероев спорят о «Лиге справедливости» Зака Снайдера

Фото: Скриншот трейлера/yotube.com Поделиться Поделиться







«Лига справедливости» — это фильм удивительной судьбы, а режиссерская версия Зака Снайдера и вовсе существует скорее вопреки, а не благодаря. Ее выход — это не только победа фанатов, но и признание студией Warner Bros. своих ошибок.

Ты помнишь, как все начиналось...

«Лига справедливости» является в каком-то смысле знаковым фильмом для Warner Bros. Во-первых, его провал в 2017 году поставил крест на планах студии по созданию собственной супергеройской мультивселенной, а во-вторых, завершил большое сотрудничество с Заком Снайдером — режиссером, который известен прежде всего как прекрасный визуализатор и мастер мрачного пафоса.



Еще на ранних этапах создания «Лига справедливости» казалась эдаким колоссом на глиняных ногах. Сказывался и прохладный прием предыдущего фильма, «Бэтмен против Супермена», и странное желание боссов поскорее впихнуть в одну картину всех героев и сразу же столкнуть их с Дарксайдом — аналогом марвеловского Таноса в комиксах издательства DC.

То, к чему в MARVEL шли много лет, регулярно выпуская сольные фильмы про своих персонажей, в DC хотели сделать буквально за две ленты, и это стремление пугало фанатов, однако была надежда на талант Снайдера.

Увы, вмешалась трагедия — в мае 2017 года стало известно, что из-за самоубийства дочери Снайдер оставил режиссерское кресло, которое тут же занял Джосс Уидон.

Ранее Уидон был приглашен Снайдером для помощи со сценарием «Лиги», а еще раньше он поставил двух первых «Мстителей». Казалось, что человек, за плечами которого уже были успешные кинокомиксы, мог справиться с возложенной задачей.

Фильмы MARVEL и DC были абсолютно разными по своему тону и стилю. Но эти отличия и не устраивали студию: в Warner Bros. еще не теряли надежду потягаться с MARVEL, поэтому Уидону было поручено сделать «Лигу» более веселой и доступной для восприятия массового зрителя.



Интересно, что спустя время СМИ опишут эту ситуацию чуть иначе: по обновленной информации, Снайдер якобы был уволен, поскольку студия сочла его материал «несмотрибельным», а Уидона пригласил продюсер Джон Берг, чтобы тот, взяв в охапку весь опыт из MARVEL, спас фильм.

В итоге изначальную задумку Снайдера нещадно покроили и порезали, а то, что в итоге вышло в прокат, не понравилось никому. Фильм ругали буквально за все: за сумбур в сюжете, за неряшливый экшн, плохую графику и чрезмерное обилие персонажей, которым не дают раскрыться из-за малого хронометража картины. Но последним гвоздем в гроб стали кассовые сборы: дорогостоящий фильм не оправдал возложенных ожиданий, и тогда в Warner Bros. решили радикально пересмотреть всю стратегию.

А тем временем озлобленные фанаты уверовали в существование «правильной» версии фильма от Снайдера, хэштег #ReleaseTheSnyderCut превратился в целую кампанию, и студия сдалась. Так, в мае 2020 года Зак Снайдер официально анонсировал выход собственной версии «Лиги справедливости». Студия Warner Bros. не просто одобрила ее выход, но даже выделила деньги на доработку картины. А режиссер взялся за дело, не попросив за это ни цента.



Рэй старое помянет

Ожидание «Снайдерката» сопровождалось скандалами вокруг Уидона и всей студии. В частности, актер Рэй Фишер, исполнивший роль Киборга, выступил с рядом обвинений. Например, Фишер утверждал, что продюсеры и руководство студии принимали участие в «расистских разговорах», а Уидон на постпродакшене пытался изменить цвет кожи актеров и специально вырезал из фильма небелых персонажей.

В Warner Bros. все отрицали и обвинили актера в нежелании сотрудничать, так что нетрудно догадаться, что супергеройская карьера Фишера на этом закончилась — его персонажа вырезали из готовящегося фильма о другом супергерое, Флэше.

После этого скандал актёра со студией заглох, не придя к какой-то конкретной точке.

«Снайдеркат», приди, порядок наведи

О том, в каком виде выйдет «правильная» «Лига справедливости», много гадали, и у некоторых оптимистов была надежда, что картину все же пустят в кинотеатры. Однако этого не случилось: четырехчасовая лента за рубежом стала эксклюзивом стриминга HBO, а в России ее можно совершенно законно посмотреть на «Кинопоиске».



Посмотреть можно, но стоит ли? Скорее всего, да, если вы поклонник жанра.

Представьте, что ваш лучший друг, который только что вышел из кинотеатра, очень подробно пересказывает вам увиденный фильм, а вы, слушая сбивчивый монолог, пытаетесь в голове визуализировать эти сюжеты.

Версия Уидона выглядит именно таким пересказом. Однако поймите правильно: «Снайдеркат» не является новым фильмом, но он затыкает все дыры, коими пестрит версия 2017 года.

За счет продолжительного хронометража (4 часа «Снайдерката» против 2 часов Уидона) Снайдеру удается выстроить целостную историю и дать возможность всем персонажам не только раскрыться, но и подышать.

Теперь мы четко видим, почему каждый герой оказался в Лиге, видим, какими эти персонажи были до встречи со Степным Волком и какими стали после, теперь нам понятно, как одно событие влечет за собой другое.

Когда речь идет о глобальных сюжетах и схватке с Большим Злым Злом, очень важно не кидаться с места в карьер. Это наглядно показали те же «Мстители», чья война с Таносом развернулась на два фильма, и это же показывает Снайдер, который первые два часа отдает на экспозицию. Да, в ней есть экшн, но по факту это расстановка фигур перед финальной битвой.



В версии Снайдера Брюс Уэйн наденет маску лишь на третьем часу фильма, а Супермен воскреснет еще минут через 40. Кто же правит балом до этого? Как ни странно, Киборг.

Второстепенный персонаж в версии Уидона, здесь Виктор Стоун (настоящее имя Киборга) является едва ли не самым популярным героем. Снайдер подробно, но лаконично показывает нам все горести персонажа, а также дает ему сыграть ключевую роль в дальнейших событиях.

Подобным образом фильм проходится и по остальным персонажам, не выпячивая кого-то одного совсем уж далеко вперёд. Картина же всё-таки о группе героев, и вся история держится на идее о том, что быть командой — хорошо и полезно.

Омрачает все это лишь местами проблемная графика. В некоторых эпизодах остро чувствуется, что на облик Киборга денег будто бы не хватило.

Впрочем, графика — одно из слабых мест всех фильмов DC, но если в «Чудо-женщине» или «Аквамене» это бьёт по глазам с пугающей регулярностью, то Снайдеру каким-то образом удается прикрыть порой слабый визуал фирменным серо-голубым фильтром и общей мрачностью картинки. Так он делает сейчас, так он делал в предыдущих своих фильмах — в «Человеке из стали» и «Бэтмене против Супермена», где главные события происходят в темноте.



Но в случае со «Снайдеркатом» это выглядит странно на контрасте с эпизодами с действительно красивыми спецэффектами. Посмотрите, например, на Дарксайда в финале фильма — это квадратное угрюмое лицо не дает усомниться в своей достоверности!

Помимо последовательности и внимания к героям «Снайдеркат» возвращает в киновселенную DC пафос. Его здесь очень много — по сути, это один из столпов творчества Снайдера. Да, есть сцены, где это выглядит неуместно (например, взлет Киборга с могил родителей), но без всей этой серьезной эпичности фильмы DC просто потеряют индивидуальность.

Однако в «Снайдеркате», как ни странно, есть юмор, и его много. Шутят все — и Бэтмен, и Аквамен, и, разумеется, Флэш, который за юморесками пытается спрятать страх и волнение. В отличие от коллег по цеху, у него-то боевого опыта нет вовсе.

Отдельные аплодисменты — за эпилог, где режиссер, не стесняясь, сыплет отсылками и пасхалками.

Как ребенок, который хвастается своими игрушками, Снайдер практически кричит с экрана: мол, ребята, я читал все эти комиксы, я люблю их, я могу ещё вот так и вот так!

Смотреть на это и интересно, и грустно одновременно. Грустно потому, что мы, скорее всего, никогда не увидим сиквел этой «Лиги справедливости» и все заигрывания режиссера с Джокером в исполнении Джареда Лето, с Марсианским Охотником, с Дефстоуком и злым Суперменом так и останутся несбывшимися фантазиями. А жаль!

Cancel culture для героев

Выход «Снайдерката» — это негласное признание студией Warner Bros. своих ошибок. Конечно же, в студии никогда не скажут это открыто и официально, но сам факт наличия «правильной» «Лиги» отменяет фильм, который мы смотрели в 2017 году.

Теперь в версии Уидона просто нет никакого смысла, и единственная причина, по которой она будет существовать, чисто исследовательская — фанаты будут сравнивать два фильма, разбирать их по кадрам, и, вероятно, преимущество будет на стороне Снайдера.

Первые выводы можно сделать уже сейчас — на момент написания этих строк «Лига справедливости» Зака Снайдера имеет оценку в 8 с половиной баллов на «Кинопоиске». Фильм Уидона оценивают на шестерочку.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

