Петербуржца, душившего свою 82-летнюю мать, отправили в колонию. Судье он заявил, что придерживал её за плечи

В Петербурге огласили приговор в отношении горожанина, обвиняемого в вымогательстве с применением насилия. Потерпевшей выступила 82-летняя женщина, которая приходится ему матерью. Об этом 18 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
История, которая впоследствии легла в основу уголовного дела, произошла в период второй волны коронавируса — в начале октября прошлого года в квартире одного из домов на Гданьской улице.
В тот день мужчина предъявил пожилой матери требование — выдать ему 25 тысяч рублей. Для того чтобы она поняла всю серьёзность его намерений, он схватил её за шею двумя руками и начал душить, угрожая при этом убийством.
Обвиняемый в ходе судебного заседания свою вину отрицал. По его словам, всё было иначе: он находился с ней в квартире, так как ей требовался присмотр после недавно перенесённого инсульта. Когда она попыталась встать с кровати, он якобы просто взял её за плечи и придерживал, опасаясь, что она может упасть. Никаких требований о передаче денег он не выдвигал, насилия не применял, убийством не угрожал, также заявил петербуржец.
Выборгский районный суд на два года отправил его в исправительную колонию общего режима.
Истории о нападении детей на своих родителей периодически появляются в новостной повестке Петербурга. Одна из таких произошла прошлой осенью в Калининском районе. Обвиняемым в покушении на убийство родных стал 15-летний Серафим. В начале этого года тело женщины с десятками ножевых ранений нашли в Рощино. Сын погибшей сам явился в полицию и заявил, что убил её, потому что она опоздала на его день рождения.