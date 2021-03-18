Петербуржца, душившего свою 82-летнюю мать, отправили в колонию. Судье он заявил, что придерживал её за плечи

В Петербурге огласили приговор в отношении горожанина, обвиняемого в вымогательстве с применением насилия. Потерпевшей выступила 82-летняя женщина, которая приходится ему матерью. Об этом 18 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.



История, которая впоследствии легла в основу уголовного дела, произошла в период второй волны коронавируса — в начале октября прошлого года в квартире одного из домов на Гданьской улице.

В тот день мужчина предъявил пожилой матери требование — выдать ему 25 тысяч рублей. Для того чтобы она поняла всю серьёзность его намерений, он схватил её за шею двумя руками и начал душить, угрожая при этом убийством.