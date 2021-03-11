Импорт автомобилей в Россию в первый месяц 2021 года вырос на 76%

Объемы импорта автомобилей в Россию, как легковых, так и грузовых, в январе 2021 года выросли более чем на 76%. В то же время экспортировали легковых машин меньше, чем годом ранее. Экспорт грузовиков вырос ненамного.



Как сообщает 11 марта Федеральная таможенная служба России, физический объем импорта легковых автомобилей в январе вырос на 76,1%. За месяц было ввезено 17,9 тысячи легковушек на 430 миллионов долларов. Объем импорта грузовых машин вырос на 76,9% — до 1,9 тысячи автомобилей на 107,2 миллиона долларов.