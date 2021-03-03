Петербуржец ответит перед судом за изуродованный облик Эрмитажа. Художества стоили треть миллиона

Уголовное дело о порче стены Зимнего дворца уличными художниками рассмотрит мировой суд в Петербурге. За время следствия оно растеряло фигурантов, а в музее подсчитали ущерб.



Как сообщает горпрокуратура 3 марта, обвинительное заключение утверждено в отношении 23-летнего горожанина. По версии следствия, он является одним из героев видео, которое «Фонтанка» показывала в августе прошлого года. На нём видно, как двое оставляют надписи неясного содержания на стене здания на Дворцовой набережной, 32, где находится Эрмитажный театр. За творческим порывом наблюдает девушка.