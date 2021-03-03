Петербуржец ответит перед судом за изуродованный облик Эрмитажа. Художества стоили треть миллиона

Уголовное дело о порче стены Зимнего дворца уличными художниками рассмотрит мировой суд в Петербурге. За время следствия оно растеряло фигурантов, а в музее подсчитали ущерб.
Как сообщает горпрокуратура 3 марта, обвинительное заключение утверждено в отношении 23-летнего горожанина. По версии следствия, он является одним из героев видео, которое «Фонтанка» показывала в августе прошлого года. На нём видно, как двое оставляют надписи неясного содержания на стене здания на Дворцовой набережной, 32, где находится Эрмитажный театр. За творческим порывом наблюдает девушка.
Художества заметил сотрудник Эрмитажа, молодых людей с баллончиками задержали неподалёку от места преступления. Оба с Васильевского острова, одному из них на тот момент было 22 года, второму — 30 лет.
Младший остался единственным фигурантом, ему вменяют часть 2 статьи 214 УК — вандализм, совершённый группой лиц. Двое его соучастников указаны в деле как неустановленные лица.
«Своими действиями злоумышленники совершили осквернение здания, отнесенного к особо ценным объектам национального и культурного наследия, причинив материальный ущерб на сумму более 370 тыс. рублей», — уточнили в прокуратуре. Дело направлено в мировой судебный участок №199.