Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Под бурные обсуждения «спекулятивных» выводов западных СМИ и тревожных данных Росстата машина госрегулирования добралась до яиц и птичьего мяса. Крупнейшие производители этой продукции 2 марта на совещании в Минсельхозе «абсолютно добровольно» договорились не повышать отпускные цены в течение двух месяцев в обмен на господдержку. Если государство не перестанет жать на рыночные тормоза на фоне потребительской паники и напряженности, оно может наломать еще больше дров, говорят специалисты.

Даже по подсчетам российского государственного статистического ведомства за год цены на продовольствие в стране выросли на 8,2%. Это в 7,5 раза больше, чем в Европе: там в январе 2021 года все основные продукты потребительской корзины — овощи, фрукты, молоко, мясо и прочие — стоили лишь на 1,1% дороже, чем год назад.



Американский Bloomberg причислил Россию к горячим точкам по части продовольственной инфляции, а его спикеры напророчили общественный и политический резонанс. Но опрошенные «Фонтанкой» эксперты в области макроэкономики считают, что о беспрецедентном росте цен речи не идет. Это далеко не первый кризис, с которым сталкивается страна. Только в этот раз на рыночные причины подорожания потребительской корзины, такие как неурожай и валютные колебания, наложились последствия коронавируса. Это вызвало небывалое единство среди потребителей, бизнеса и государства — в том смысле, что все они поспешили запаниковать.



«Для нас слово «кризис» и «рост цен» — это всегда почти одно и то же. Поэтому как только слово «кризис» появляется на горизонте, мы сразу боимся роста цен, а как только мы его боимся, мы склонны немного преувеличивать этот самый рост, — говорит Кирилл Борисов, доктор экономических наук, профессор факультета экономики Европейского Университета в Санкт-Петербурге. — Это в нашем сознании. На западе в основном они боятся безработицы. Наши же опасения роста цен его и подталкивают одновременно».

Руководитель центра макроэкономического анализа, главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова напоминает, что в январе 2016 года продовольственная инфляция составляла 9,2%, что выше показателя января 2020 года примерно на 2% (данные с учетом алкогольной продукции и других товаров, не вошедших в обсуждаемое исследование Росстата. — Прим. ред.). Если углубиться в сравнение, тогда при общем уровне инфляции в 9,8%, продовольственная составила 9,2%; сейчас продовольственная инфляция на уровне 7% при общей — ниже 6%. По мнению эксперта, именно такой существенный разрыв мог вызвать резонанс в сознании россиян.



Как уже ранее подробно разбирала «Фонтанка», у каждого подорожания есть свои рыночные причины. Например, цены на картофель по итогам 2020 года взлетели из-за неурожайности, а на сахар — из-за существенного сокращения посевных площадей вследствие перепроизводства в 2019 году. Эти временные факторы просто наложились на неблагоприятный контекст 2020 года, считает Орлова.

Динамика цен на продукты сельскохозяйственного сектора представляет синусоиду, которую рисует невидимая, но предсказуемая в этом смысле рука рынка. На подорожание производители реагируют увеличением объемов производства, на снижение стоимости — его сокращением.



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«Фонтанка» исследовала данные Росстата о ценах на основные продукты потребительской корзины за три года и увидела в них естественные рыночные зависимости.

С января 2018 по январь 2019 года больше всего в России подорожало пшено — на 85%. В следующем году прирост цен на него составил всего 13%, а еще через год пшено подешевело на 8%. При этом цены на гречку, опустившиеся три года назад на 10%, через год подскочили на 32%, что сделало крупу одним из самых подорожавших «социальных» продуктов. По итогам 2020 года гречка «приросла» на 40%, уступив только картофелю и сахару, которые подорожали на 58% и 41% соответственно.

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Цифры не подтверждают необходимость регулирования цен на куриное мясо. В январе 2019 года они достигли пика последних трех лет и сейчас находятся на уровне марта — апреля того же года. А вот насчет яиц картина тревожная — их стоимость превысила пиковую отметку января 2019 года. Еще больше настораживает динамика растущих из года в год цен на сливочное масло и сыр, хотя за последний год они прибавили соответственно 4% и 6,7%, что, видимо, совсем не заинтересовало правительство.



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Главный аналитик Института современного развития Никита Масленников считает, что данные Росстата о подорожании продуктов в России на 8,2% отражают действительность, но ничего неожиданного для экономической истории в них нет. Все отвыкли от такого роста на продовольственные и промышленные товары, но он еще не предельный: прогноз Центрального банка, что пик инфляции придется на февраль-март, эксперт называет слишком оптимистичным. Отметим, что, даже по наблюдениям государственного Росстата, в феврале цены не замедлили, а ускорили рост. «Видно, что и в феврале инфляция идет выше официальных ожиданий», — подтверждает Наталия Орлова.



Инфляционные прогнозы ЦБ на уровне 4% можно ожидать не ранее начала-середины четвертого квартала, прогнозирует Масленников, и тогда Россия закончит 2021 год с инфляцией на уровне чуть выше этой отметки. Однако дальнейшее регулирование цен вряд ли будет этому способствовать.

«Я не сторонник этого регулирования, потому что оно уже сейчас вызывает проблемы и напряженности. Регулируя цены, мы закрепляем вот эти самые повышения. Поэтому сейчас надо просто снять некий потребительский ажиотаж и по мере возможности отказываться от регулирования», — сказал Масленников «Фонтанке», при этом отметив пользу заградительных пошлин и так называемого зернового демпфера. Он позволяет стабилизировать цены, наполняя продуктами внутренний рынок, а не с помощью директивной заморозки отпускных и розничных цен.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»