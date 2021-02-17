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Печать

Более двух центнеров санкционного сыра и масла из Европы сожгли в Петербурге

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
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Сотрудники Россельхознадзора вместе с Санкт-Петербургской таможней освободили рынок в Приморском районе города от двух с лишним центнеров санкционной молочной продукции. В печь отправились сыр и масло от европейских производителей.

Как сообщает 17 февраля пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, 16 февраля во время рейда на одном из рынков в Приморском районе сотрудники ведомства и таможни выявили факт незаконной торговли молочной продукцией, запрещённой к ввозу в Россию. В одной из торговых точек изъяли почти 215 килограммов сыра и 8,5 килограмма масла без документов.

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Согласно этикеткам, сыры были произведены в Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Нидерландах, Великобритании, Дании, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Польше и Украине. Масло привезли из Финляндии.

Всю изъятую продукцию в соответствии с действующим законодательством сожгли в печи.

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Несмотря на пандемию и закрытые границы, санкционные продукты продолжают попадать на российские прилавки, хоть контрабанда и подорожала.

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

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Комментарии (7)

Гражданин_Кейн
Масло валио по 850? Сжигайте!
local_
Завозите еще больше пальмового масла на последний островок свободы!
VKuser189750944
Будем есть белорусский суррогат .
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