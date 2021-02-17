Сотрудники Россельхознадзора вместе с Санкт-Петербургской таможней освободили рынок в Приморском районе города от двух с лишним центнеров санкционной молочной продукции. В печь отправились сыр и масло от европейских производителей.



Как сообщает 17 февраля пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, 16 февраля во время рейда на одном из рынков в Приморском районе сотрудники ведомства и таможни выявили факт незаконной торговли молочной продукцией, запрещённой к ввозу в Россию. В одной из торговых точек изъяли почти 215 килограммов сыра и 8,5 килограмма масла без документов.