В Санкт-Петербурге высота выпавшего за ночь снега к 9 часам 16 февраля достигла 6,5 сантиметра. Небольшие осадки ожидаются в течение всего дня. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Как сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству, ночью магистрали чистили 1066 единиц техники и 333 работника ручного труда дорожных предприятий комитета. Утром это дело продолжают 1048 машин и 1271 дворник. Парковые и садовые дорожки, аллеи и бульвары приводят в порядок 635 дворников и 125 машин.

С городских улиц за минувшие сутки собрали и вывезли почти 13 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимнего режима работы на снегоприёмные и снегоплавильные пункты Водоканала дорожные службы доставили свыше 620 тыс. кубометров снега. За сутки в городе использовано 3,7 тысячи тонн песко-соляной смеси.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На обработку КАД за это же время израсходовано 136 тонн соли и 297 тонн песко-соляной смеси, передаёт пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Расчисткой и противогололёдной обработкой занимаются 39 комбинированных дорожных машин (КДМ), шесть погрузчиков, четыре трактора, 92 сотрудника обслуживающей дорогу подрядной организации. На федеральных трассах подрядные организации переведены на усиленный режим работы. Вчера дороги в регионе чистили и обрабатывали 127 КДМ, пять автогрейдеров, 34 погрузчика, 15 тракторов, 50 единиц другой техники, 595 сотрудников подрядных организаций. На обработку подведомственных ФКУ Упрдор «Северо-Запад» за сутки израсходовано 343,4 тонны соли и 1395,75 тыс. тонны песко-соляной смеси.