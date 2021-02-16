В Санкт-Петербурге высота выпавшего за ночь снега к 9 часам 16 февраля достигла 6,5 сантиметра. Небольшие осадки ожидаются в течение всего дня. Дорожные службы работают в усиленном режиме.
Как сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству, ночью магистрали чистили 1066 единиц техники и 333 работника ручного труда дорожных предприятий комитета. Утром это дело продолжают 1048 машин и 1271 дворник. Парковые и садовые дорожки, аллеи и бульвары приводят в порядок 635 дворников и 125 машин.
С городских улиц за минувшие сутки собрали и вывезли почти 13 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимнего режима работы на снегоприёмные и снегоплавильные пункты Водоканала дорожные службы доставили свыше 620 тыс. кубометров снега. За сутки в городе использовано 3,7 тысячи тонн песко-соляной смеси.
На обработку КАД за это же время израсходовано 136 тонн соли и 297 тонн песко-соляной смеси, передаёт пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Расчисткой и противогололёдной обработкой занимаются 39 комбинированных дорожных машин (КДМ), шесть погрузчиков, четыре трактора, 92 сотрудника обслуживающей дорогу подрядной организации.
На федеральных трассах подрядные организации переведены на усиленный режим работы. Вчера дороги в регионе чистили и обрабатывали 127 КДМ, пять автогрейдеров, 34 погрузчика, 15 тракторов, 50 единиц другой техники, 595 сотрудников подрядных организаций. На обработку подведомственных ФКУ Упрдор «Северо-Запад» за сутки израсходовано 343,4 тонны соли и 1395,75 тыс. тонны песко-соляной смеси.
На региональных трасах Ленинградской области последствия ночного снегопада убирают 400 единиц спецтехники и 536 рабочих. На утро вторника, по информации пресс-службы областного дорожного комитета, уже очищено более шести тысяч километров покрытия и обочин, уборка продолжается. Для обработки трасс использовано 32 тонны чистой соли.
Утром 16 февраля из-за снегопада пробки в Петербурге достигли 9 баллов, что бывает очень редко. В 10:56 она составляет 6 баллов против обычных для этого времени суток 4. Все дорожные службы убедительно просят автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными, избегать резких маневров, соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию. По прогнозам синоптиков, умеренный снегопад продлится в течение всего дня, а ночью со вторника на среду наступит резкое похолодание: температура воздуха опустится до минус 15–20 градусов.
Сообщения по вопросам уборки в Петербурге принимает дежурная служба комитета по благоустройству (812–314–60–13), на региональных дорогах Ленобласти — «горячая линия» «Ленавтодора» (812–251–42–84) и аккаунт дорожников в Instagram @dorogi_lo.