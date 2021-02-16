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Аномалия на дорогах Петербурга оценивается уже в 9 баллов — это большая редкость

Загруженность дорог Петербурга 16 февраля к 8:54 достигла 9 баллов по шкале «Яндекса». Обычно (и в последние будние дни) в это время бывает 6 баллов — утренний максимум.

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К 8:58 показатель снизился до 8 баллов.

«Девятка» и по вечерам бывает нечасто, а по утрам — в исключительных случаях. Однако в феврале это уже второй такой случай. Первый выдался 3 февраля, когда ночью тоже шёл снег. В тот же вечер и несколько следующих дней на дорогах тоже наблюдались аномальные пробки.

Очевидцы продолжают сообщать о ДТП. На Свердловской набережной перед улицей Ватутина легковой автомобиль, вероятно, вследствие заноса, сел «на брюхо» на разделительной полосе, передаёт телеграм-канал «Мегаполис».

t.me/Megapolisonline

Петербург сегодня во власти циклона. Снегопад продолжится весь день, к вечеру похолодает.

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Комментарии (15)

260569221
Судя по количеству баранов на дороге - не редкость эти баллы
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо
Juli777
Сегодня ехала не переднем сидении маршрутки. Снег на дорогах не мешал, мешали тупые водители. Оказывается их так много. Причем делятся они на две категории - лихачи и тормоза.
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