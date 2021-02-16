Загруженность дорог Петербурга 16 февраля к 8:54 достигла 9 баллов по шкале «Яндекса». Обычно (и в последние будние дни) в это время бывает 6 баллов — утренний максимум.
К 8:58 показатель снизился до 8 баллов.
«Девятка» и по вечерам бывает нечасто, а по утрам — в исключительных случаях. Однако в феврале это уже второй такой случай. Первый выдался 3 февраля, когда ночью тоже шёл снег. В тот же вечер и несколько следующих дней на дорогах тоже наблюдались аномальные пробки.
Очевидцы продолжают сообщать о ДТП. На Свердловской набережной перед улицей Ватутина легковой автомобиль, вероятно, вследствие заноса, сел «на брюхо» на разделительной полосе, передаёт телеграм-канал «Мегаполис».
t.me/Megapolisonline
Петербург сегодня во власти циклона. Снегопад продолжится весь день, к вечеру похолодает.