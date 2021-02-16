Загруженность дорог Петербурга 16 февраля к 8:54 достигла 9 баллов по шкале «Яндекса». Обычно (и в последние будние дни) в это время бывает 6 баллов — утренний максимум.

К 8:58 показатель снизился до 8 баллов.

«Девятка» и по вечерам бывает нечасто, а по утрам — в исключительных случаях. Однако в феврале это уже второй такой случай. Первый выдался 3 февраля, когда ночью тоже шёл снег. В тот же вечер и несколько следующих дней на дорогах тоже наблюдались аномальные пробки.

Очевидцы продолжают сообщать о ДТП. На Свердловской набережной перед улицей Ватутина легковой автомобиль, вероятно, вследствие заноса, сел «на брюхо» на разделительной полосе, передаёт телеграм-канал «Мегаполис».

