Вечерний час пик застал Петербург в восьмибалльных пробках. Это на один балл больше, чем обычно бывает вечером пятницы, отмечает аналитический центр «Яндекс.Пробки». Аномальные пробки в городе уже третий день подряд — и утром, и вечером.



Помимо главных магистралей, вроде Невского и Каменноостровского проспектов, традиционно пробочных набережных, Садовой и Ивановской улиц, в многокилометровой пробке встала КАД. На внешнем кольце скопился затор длиной более восьми километров — от Рябовского шоссе до Токсовского шоссе. Еще один затор, длиной более семи километров, собрался на внутреннем кольце, он тянется от Кудрово до вантового моста.