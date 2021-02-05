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Неделя аномальных пробок в Петербурге продолжается: к вечеру пятницы дороги покраснели на «восьмерочку»

Вечерний час пик застал Петербург в восьмибалльных пробках. Это на один балл больше, чем обычно бывает вечером пятницы, отмечает аналитический центр «Яндекс.Пробки». Аномальные пробки в городе уже третий день подряд — и утром, и вечером.

Помимо главных магистралей, вроде Невского и Каменноостровского проспектов, традиционно пробочных набережных, Садовой и Ивановской улиц, в многокилометровой пробке встала КАД. На внешнем кольце скопился затор длиной более восьми километров — от Рябовского шоссе до Токсовского шоссе. Еще один затор, длиной более семи километров, собрался на внутреннем кольце, он тянется от Кудрово до вантового моста.

Неожиданно плотно на Революции и Рябовском шоссе. Загруженность магистрали в направлении КАД уже к 17:00 часам составила десять баллов вместо обычных семи.

После ночного снегопада 3 февраля утром Петербург встал в девятибалльных пробках. Вечером картина на дорогах повторилась. На следующий день, и утром, и вечером пробки достигали восьми баллов. Утром 5 февраля плотность движения снизилась до семи баллов, хотя все еще оставалась нехарактерно высокой, но к вечеру снова набрала «восьмерку».

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Комментарии (2)

Ref
Пискаревский стоит от Полюстровского до моста через железную дорогу. Причина "Убер хендай солярис, средний ряд, снесли морду 17:10 " Сейчас 18:30 ...
kostya-geniy
Зима опять внезапно !!!
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