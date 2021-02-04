Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 4 февраля не дотянула до 9 баллов и остановилась на «восьмёрке», что, впрочем, тоже немало — на 2 балла больше обычного показателя для данного времени суток. Снижаться загруженность начала после 9 часов утра и, по данным на 10:20, составляет 5 баллов — на два больше обычного, сообщает «Яндекс».
Самыми загруженными магистралями утром стали Приморский проспект в центр (9 баллов), проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр (9 баллов), проспект Стачек в центр (8 баллов). Крупнейшие пробки:
- Колтушское шоссе, проспект Косыгина, Заневский проспект и проспект Энергетиков, 10,9 км,
- Московское шоссе, 7,5 км,
- внутренняя сторона КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, 7,5 км,
- проспект Культуры, Тихорецкий проспект и Политехническая улица, 7,1 км,
- Софийская улица, улица Салова и Благодатная улица, 6,6 км.
Отдельные хитрецы находят способ не ждать в пробке. Видеозапись злостного нарушителя с «невидимым» номером появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Мужчина объезжает стоящие машины на улице Маршала Казакова по трамвайным путям, едва не задевая людей. Причём такое здесь происходит регулярно, отмечают горожане.
Есть и ДТП. Так, на Малой Морской улице троллейбусы встали из-за двух «Рено» на их полосе, сообщает читательница «Фонтанки» Алина.