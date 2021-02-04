Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 4 февраля не дотянула до 9 баллов и остановилась на «восьмёрке», что, впрочем, тоже немало — на 2 балла больше обычного показателя для данного времени суток. Снижаться загруженность начала после 9 часов утра и, по данным на 10:20, составляет 5 баллов — на два больше обычного, сообщает «Яндекс».

Самыми загруженными магистралями утром стали Приморский проспект в центр (9 баллов), проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр (9 баллов), проспект Стачек в центр (8 баллов). Крупнейшие пробки: