Несмотря на отсутствие осадков, загруженность дорог Петербурга утром 5 февраля снова достигла аномально высокого показателя — «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время суток бывает 6, иногда 5 баллов. После 9 часов пробки вернулись к 6 баллам.
Пробки не дают продохнуть петербуржцам начиная с 3 февраля. После залпового снегопада 9 баллов было и утром, и вечером. 4 февраля тоже шёл снег, утром он «насыпал» 8 баллов, днём 5 против обычных четырёх, вечером тоже 8 против обычных семи.
Водителям мешает не только снег, но и снегоуборочная техника. Минувшим вечером на перекрёстке проспектов Просвещения и Светлановского перевернулся на крышу «Форд Фокус». Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что дорогу «Форду» перекрыл водитель снегоуборочной техники, который ехал на красный свет вдоль пешеходного перехода. «Фокусу» некуда было деться, он вывернул в сторону, его занесло, ударило боком в бордюр и от этого перевернуло, утверждает очевидец.
Статистика УГИБДД подтвердила, что среда, 3 февраля, стала днём жестянщика: число ДТП превысило показатели последних дней почти в 1,5 раза, были и смертельные аварии. Статистики за 4 февраля пока нет.