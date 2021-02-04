Среду, 3 февраля, вполне можно считать «днём жестянщика». В Петербурге ДТП было более чем в полтора раза больше, чем в последние дни, а в Ленобласти — почти в два. Больше оказалось и смертей.

Как сообщает 4 февраля региональное УГИБДД в своём паблике «ВКонтакте», вчера в Петербурге зарегистрировано 566 ДТП, в Ленинградской области — 126. Для сравнения, 2 февраля было соответственно 343 и 67, и всю предыдущую неделю статистика сохранялась примерно на этом же уровне. Погибли вчера два человека в Петербурге и один в Ленобласти. Трое за сутки — это рекорд за последние как минимум 10 дней.