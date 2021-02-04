Среду, 3 февраля, вполне можно считать «днём жестянщика». В Петербурге ДТП было более чем в полтора раза больше, чем в последние дни, а в Ленобласти — почти в два. Больше оказалось и смертей.
Как сообщает 4 февраля региональное УГИБДД в своём паблике «ВКонтакте», вчера в Петербурге зарегистрировано 566 ДТП, в Ленинградской области — 126. Для сравнения, 2 февраля было соответственно 343 и 67, и всю предыдущую неделю статистика сохранялась примерно на этом же уровне. Погибли вчера два человека в Петербурге и один в Ленобласти. Трое за сутки — это рекорд за последние как минимум 10 дней.
О двух ДТП в Курортном районе Петербурга «Фонтанка» уже писала. Около 12:45 на Зеленогорском шоссе столкнулись две «Газели», неизвестный водитель сгорел в огне.
А около 15:30 на Приморском шоссе врезалась в фонарь и опрокинулась в кювет маршрутка ПАЗ. Погибла 61-летняя пассажирка, пострадали четверо. «Фонтанке» известно состояние троих: 18-летний парень попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, закрытым переломом грудного отдела, 18-летняя девушка — с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами, ещё одна женщина — также с закрытой черепно-мозговой травмой. Водитель задержан. Предварительная версия, как пишет «Дорожный инспектор», — превышение скорости.
В Ленобласти к трагедии привёл выезд на встречную полосу. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, 3 февраля в 17:15 на 5-м километре автодороги Ям-Ижора — Никольское мужчина 1963 года рождения на «Ладе Гранте», по предварительной версии, не справившись с управлением, выехал на встречку и врезался в «Хёнде Крету» под управлением жительницы Ленобласти 1981 года рождения. Погиб пассажир «Лады» — 36-летний житель Смоленской области, а водитель в состоянии средней тяжести был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).