Предполагаемый виновник огненного ДТП на Зеленогорском шоссе выжил. Он в больнице в тяжёлом состоянии.

«Фонтанке» 4 февраля стали известны подробности ДТП с двумя «Газелями» разных моделей, произошедшего вчера в Курортном районе Петербурга. По предварительным данным, в 12:45 на 16-м километре Зеленогорского шоссе на встречную полосу выехал 26-летний мужчина, житель Кабардино-Балкарии. Он управлял белым ГАЗом, принадлежащим петербуржцу.

Встречный синий ГАЗ принадлежит другому петербуржцу. Личность водителя устанавливается. Он сгорел вместе с машиной. На кадрах «Дорожного инспектора» видно, что столкновение было лобовым, и пожар начался с кабины.