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Полиция выясняет, кто сгорел в ГАЗе на Зеленогорском шоссе. Виновник ДТП выжил

Предполагаемый виновник огненного ДТП на Зеленогорском шоссе выжил. Он в больнице в тяжёлом состоянии.

«Фонтанке» 4 февраля стали известны подробности ДТП с двумя «Газелями» разных моделей, произошедшего вчера в Курортном районе Петербурга. По предварительным данным, в 12:45 на 16-м километре Зеленогорского шоссе на встречную полосу выехал 26-летний мужчина, житель Кабардино-Балкарии. Он управлял белым ГАЗом, принадлежащим петербуржцу.

Встречный синий ГАЗ принадлежит другому петербуржцу. Личность водителя устанавливается. Он сгорел вместе с машиной. На кадрах «Дорожного инспектора» видно, что столкновение было лобовым, и пожар начался с кабины.

Фото: vk.com/dorinspb
Фото: vk.com/dorinspb
Фото: vk.com/dorinspb
Фото: vk.com/dorinspb
Фото: vk.com/dorinspb

Водитель белой «Газели» попал в больницу Сестрорецка с различными травмами в тяжёлом состоянии.

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Комментарии (2)

alexadmin
Как посмотрю подобное кино так зарекаюсь: "Чтоб я еще хоть раз на зимнюю трассу - да никогда!" А потом потихоньку отпускает - у меня и машины то нет...
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