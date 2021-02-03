В Петербурге на Зеленогорском шоссе грузовик загорелся вместе с водителем

Один человек погиб, ещё один получил травмы в аварии, которая произошла в Курортном районе Петербурга 3 февраля. После столкновения двух автомобилей один из них загорелся.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о ДТП с последующим возгоранием поступила на пульт дежурного незадолго до часа дня. На Зеленогорском шоссе, ближе к Зеленогорску, лоб в лоб столкнулись две «ГАЗели».

Один из фургонов загорелся, спасти мужчину-водителя не удалось. Ещё один человек травмирован, скорая помощь увезла его в больницу. По данным «Яндекс.Карт», рядом с местом аварии на Зеленогорском шоссе всё ещё плотно в оба направления.