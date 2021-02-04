Как сообщает комитет по благоустройству, за прошлые сутки в Петербурге выпало 14 см снега, с утра — еще 4 см в нескольких районах. В ночь на четверг дороги убирали 1172 машины и 333 «ручника». Чиновники называют снегопад, который накрыл город накануне, залповым и утверждают, что с первого снежного дня сезона высота выпавших осадков почти достигла метра. Помимо дорог убирают скверы и парки, там работают 140 машин и 674 специалиста.



Снегопад 3 февраля спровоцировал в Петербурге небывалые пробки: и утром, и вечером загруженность дорог достигала 9 баллов, такое бывает очень редко. Сильно выросло и число ДТП, в том числе с погибшим.