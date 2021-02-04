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В Петербурге снегодискотека вторые сутки подряд. Дороги убирают под 2,5 тысячи машин и людей

Улицы Петербурга 4 февраля чистят 1 127 единиц техники и 1 233 работника ручного труда. Они убирают последствия залпового снегопада.

Как сообщает комитет по благоустройству, за прошлые сутки в Петербурге выпало 14 см снега, с утра — еще 4 см в нескольких районах. В ночь на четверг дороги убирали 1172 машины и 333 «ручника». Чиновники называют снегопад, который накрыл город накануне, залповым и утверждают, что с первого снежного дня сезона высота выпавших осадков почти достигла метра. Помимо дорог убирают скверы и парки, там работают 140 машин и 674 специалиста.

Снегопад 3 февраля спровоцировал в Петербурге небывалые пробки: и утром, и вечером загруженность дорог достигала 9 баллов, такое бывает очень редко. Сильно выросло и число ДТП, в том числе с погибшим.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Константин Селин/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Всего за сутки на утилизацию вывезли свыше 17,8 тыс. кубометров снега, а с начала зимнего сезона — почти 363 тыс. кубометров. Кроме того, на дороги высыпали за вчерашний день и ночь 4 тысячи тонн песко-соляной смеси.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

По прогнозу синоптиков, сегодня сохранится небольшой снегопад, высота осадков составит 0,5–1 см. На дорогах по-прежнему тяжело: утром пробки составили 8 баллов по шкале «Яндекса».

Напомним, период зимней уборки дорог начался в Петербурге 16 октября, однако до последних дней серьезных вызовов городским службам погода не бросала. Всего к предстоящей зиме дорожники подготовили 1 797 единиц уборочной техники.

© Фонтанка.Ру

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