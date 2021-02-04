Как сообщает комитет по благоустройству, за прошлые сутки в Петербурге выпало 14 см снега, с утра — еще 4 см в нескольких районах. В ночь на четверг дороги убирали 1172 машины и 333 «ручника». Чиновники называют снегопад, который накрыл город накануне, залповым и утверждают, что с первого снежного дня сезона высота выпавших осадков почти достигла метра. Помимо дорог убирают скверы и парки, там работают 140 машин и 674 специалиста.
Снегопад 3 февраля спровоцировал в Петербурге небывалые пробки: и утром, и вечером загруженность дорог достигала 9 баллов, такое бывает очень редко. Сильно выросло и число ДТП, в том числе с погибшим.
Всего за сутки на утилизацию вывезли свыше 17,8 тыс. кубометров снега, а с начала зимнего сезона — почти 363 тыс. кубометров. Кроме того, на дороги высыпали за вчерашний день и ночь 4 тысячи тонн песко-соляной смеси.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
По прогнозу синоптиков, сегодня сохранится небольшой снегопад, высота осадков составит 0,5–1 см. На дорогах по-прежнему тяжело: утром пробки составили 8 баллов по шкале «Яндекса».
Напомним, период зимней уборки дорог начался в Петербурге 16 октября, однако до последних дней серьезных вызовов городским службам погода не бросала. Всего к предстоящей зиме дорожники подготовили 1 797 единиц уборочной техники.