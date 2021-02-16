К выходу из дома на улицу в Петербурге сегодня лучше морально подготовиться. Сделать это вам помогут фотографии «Фонтанки»: город в снегу, прохожие месят ногами снежную кашу и кутаются под напором ветра.
Северная столица 16 февраля находится под властью циклона, выходящего с северо-запада в центр Европейской России. Это он — тот, кто закрыл небо плотным слоем облаков и вызвал снегопады, объясняет ведущий специалист в ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Утром в городе минус 5–7 градусов (хотя ощущаются они, как уже писала «Фонтанка», на минус 11), а вечером станет на 4–5 градусов холоднее.
Дороги с раннего утра загружены выше нормы. К 8:30 пробки достигли 8 баллов, что утром бывает очень редко. В феврале такое уже было после сильного снегопада.