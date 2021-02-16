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Выход из дома — как в открытый космос. Первые кадры с улиц Петербурга после ночной метели

К выходу из дома на улицу в Петербурге сегодня лучше морально подготовиться. Сделать это вам помогут фотографии «Фонтанки»: город в снегу, прохожие месят ногами снежную кашу и кутаются под напором ветра.

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Северная столица 16 февраля находится под властью циклона, выходящего с северо-запада в центр Европейской России. Это он — тот, кто закрыл небо плотным слоем облаков и вызвал снегопады, объясняет ведущий специалист в ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Утром в городе минус 5–7 градусов (хотя ощущаются они, как уже писала «Фонтанка», на минус 11), а вечером станет на 4–5 градусов холоднее.

Дороги с раннего утра загружены выше нормы. К 8:30 пробки достигли 8 баллов, что утром бывает очень редко. В феврале такое уже было после сильного снегопада.

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Комментарии (21)

Zdobsi
Не нагнетайте, лёгкий снежок же. И наверняка все расчищено уже. Да, не у вас и не у меня, а в центре, у Смольного и у ЗАКСа, не сомневаюсь, что чисто.
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо..
муматор
где космос? Только если для понаехалова. Обычная февральская погода, ничего особенного.
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