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Дороги Петербурга уже «покраснели» от пробок, на Приморском проспекте 10 баллов, КАД и ЗСД ползут

Загруженность дорог Петербурга 16 февраля к 8:05 достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 4 балла.

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«Семёрка» фиксируется нечасто и ближе к 9 часам утрам, в самый час пик. Повышенная загруженность дорог наблюдалась в Петербурге в течение нескольких дней в начале февраля — тоже после сильных снегопадов. Сегодня синоптики обещают снегопад в течение всего дня.

В начале девятого, по данным «Яндекса», пробки выросли на набережных Невы, снижена скорость движения на всей восточной части КАД от проспекта Энгельса до Таллинского шоссе, на ЗСД, на крупных магистралях, плотно уже и в центре города. В 8:00 сервис заметил неожиданно плотное движение на Приморском проспекте в направлении центра города — 10 баллов, что на 4 балла выше обычного.

На улицах много снега — красиво, но не убрано, отмечают горожане. Очевидцы уже сообщают о ДТП. «На Кубинской водитель «Дастера» не учел погодные условия, что жёстко, скользко, и остановился в «Солярис», — пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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При этом авиасообщение не нарушено: никаких задержек и отмен онлайн-табло Пулково не показывает.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (4)

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Заранее большое человеческое спaсибо................
Маэстро
Не самые плохие условия, если мозг водителя работает. А если по снегу лететь, как по асфальту, куда-нибудь прилетишь. И летают, как правило, те, кому это особо противопоказано. Ехал по Стачек, там встретились "самые быстрые", Рено Логан и ВАЗ.
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