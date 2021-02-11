Девушка, ударившая пивным бокалом бывшую жену Епифанцева, обзавелась протоколом

«Фонтанке» стали известны дополнительные подробности актёрской драки в пивном ресторане «Мариус» на улице Марата. По уточнённым данным, на зачинщицу, которая ударила бокалом по голове актрису Анастасию Веденскую, составлен протокол.
Как сообщил изданию собеседник в правоохранительных органах 11 февраля, ночью в 28-й отдел полиции уехала не вся компания, участвовавшая в барном дебоше. Для составления протокола доставлена была лишь 28-летняя Виктория, которая зачем-то влепила бокалом по голове исполнительнице главной роли в фильме «Дочь тьмы» Анастасии Веденской. Протокол был оформлен по статье о мелком хулиганстве. Актрису же, по данным источника, доставили в Мариинскую больницу для оказания помощи.
Суть конфликта «Фонтанка» описывала ранее. После премьеры фильма «Дочь тьмы» в «Европолисе» актёры и их сопровождающие отправились в отель на улице Марата, чтобы отметить событие в ресторане на первом этаже. В какой-то момент Виктория ударила Веденскую бокалом, за бывшую жену вступился Епифанцев, отвесив обидчице пощечину. К конфликту подключились другие участники. В конце концов была нажата тревожная кнопка, на место приехала вневедомственная охрана.