Девушка, ударившая пивным бокалом бывшую жену Епифанцева, обзавелась протоколом

«Фонтанке» стали известны дополнительные подробности актёрской драки в пивном ресторане «Мариус» на улице Марата. По уточнённым данным, на зачинщицу, которая ударила бокалом по голове актрису Анастасию Веденскую, составлен протокол.



Как сообщил изданию собеседник в правоохранительных органах 11 февраля, ночью в 28-й отдел полиции уехала не вся компания, участвовавшая в барном дебоше. Для составления протокола доставлена была лишь 28-летняя Виктория, которая зачем-то влепила бокалом по голове исполнительнице главной роли в фильме «Дочь тьмы» Анастасии Веденской. Протокол был оформлен по статье о мелком хулиганстве. Актрису же, по данным источника, доставили в Мариинскую больницу для оказания помощи.

