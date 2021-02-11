Актёр Владимир Епифанцев вступился за «Дочь тьмы» в отеле на Марата и едва не попал в декорации «Зелёного слоника»

Как стало известно «Фонтанке» 11 февраля, накануне в 20:00 в кинотеатре «Мираж», что расположен в «Европолисе», прошла премьера триллера «Дочь тьмы». В начале десятого гости начали разъезжаться. Актёрская тусовка отправилась в отель на Марата, где в баре устроили мини-банкет по случаю.

Премьера фильма «Дочь тьмы» в кинотеатре ТРК «Европолис» получила неожиданное продолжение в отеле на улице Марата. В центре истории — актёр Владимир Епифанцев и его бывшая жена Анастасия Веденская, сыгравшая главную роль в вышеупомянутой картине.

Около часа ночи, когда веселье достигло нужного градуса, главная героиня фильма Анастасия Веденская получила от знакомой в лоб пивным бокалом, лицо оказалось расцарапанным. На крики выбежал бывший муж кинодивы — знаменитый своим эпатажем актёр Владимир Епифанцев, получивший известность по роли в «Зелёном слонике». Экс-супруг зарядил пощёчину обидчице, за неё заступился приятель.



В результате в баре начали переворачиваться столы и летать стулья. Епифанцев вышел победителем. К слову, он приехал со своей нынешней возлюбленной. В какой-то момент сотрудники отеля решили закончить с боями и нажали тревожную кнопку.



Уставшие от разгона протестов росгвардейцы доставили всю группу в дежурную часть, где не менее утомленные полицейские оформили актёров как доставленных. За время нахождения в полиции стороны успели помириться и покончить с взаимными претензиями. Сотрудники МВД с радостью отправили их обратно в отель, не забыв сделать памятные фото.



В пресс-службе вневедомственной охраны подтвердили факт драки в баре, однако обстоятельства и имена не назвали.

