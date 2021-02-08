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В Петербурге ждут главу Минпросвещения Кравцова. Со Смольным обсудят строительство школ и цифровизацию

Министр просвещения Сергей Кравцов с деловым визитом посетит Петербург 8 февраля. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников.

На заседании с чиновниками Смольного Кравцов обсудит строительно новых школ в Петербурге и привлечение к этому процессу бизнеса. Ещё одна тема из повестки — цифровизация образования.

В 2021 году в Петербурге планируется завершить строительство 9 школ. Учебный процесс в третьей четверти в городских школах ведётся в очном формате. Для учеников, которые не хотят посещать занятия из-за пандемии коронавируса, предусмотрен формат «удалёнки по желанию».

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Комментарии (2)

Brevnault
На канале "YuraPaPu - Жизнь в Финляндии" сегодня вышло видео с обзором новой школы, построенной муниципалами в простой финской деревне.
Brevnault
Пусть посмотрят какую школу построили в простой финской деревне https://youtu.be/xsw-f--THZQ
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