В Петербурге ждут главу Минпросвещения Кравцова. Со Смольным обсудят строительство школ и цифровизацию

Министр просвещения Сергей Кравцов с деловым визитом посетит Петербург 8 февраля. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников.



На заседании с чиновниками Смольного Кравцов обсудит строительно новых школ в Петербурге и привлечение к этому процессу бизнеса. Ещё одна тема из повестки — цифровизация образования.

В 2021 году в Петербурге планируется завершить строительство 9 школ. Учебный процесс в третьей четверти в городских школах ведётся в очном формате. Для учеников, которые не хотят посещать занятия из-за пандемии коронавируса, предусмотрен формат «удалёнки по желанию».