В Петербурге из-за карантина полсотни классов учатся онлайн. Первоклассников ждут февральские каникулы

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 47 классов в 30 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе комитета по образованию Смольного 5 февраля.



«В школах из-за болезни отсутствуют 908 детей и 389 сотрудников», — уточнили в Смольном. Закрыты четыре группы в трех детских садах.

С 8 февраля первоклассники уйдут на традиционные дополнительные каникулы. Отдых продлится до 15 февраля.

На прошлой неделе в петербургских школах на дистанте находились 38 классов в 25 школах. Отсутствовали из-за болезни 497 учителей.