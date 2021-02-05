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В Петербурге из-за карантина полсотни классов учатся онлайн. Первоклассников ждут февральские каникулы

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 47 классов в 30 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе комитета по образованию Смольного 5 февраля.

«В школах из-за болезни отсутствуют 908 детей и 389 сотрудников», — уточнили в Смольном. Закрыты четыре группы в трех детских садах.

С 8 февраля первоклассники уйдут на традиционные дополнительные каникулы. Отдых продлится до 15 февраля.

На прошлой неделе в петербургских школах на дистанте находились 38 классов в 25 школах. Отсутствовали из-за болезни 497 учителей.

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Комментарии (3)

456345
принудительно от ковида не прививают, все добровольно. После вакицнации от гриппа ковидом болеют
nuga
Уточните-болеют привитые от гриппа и ковида? .Вроде учителей привили от ковида недавно.
456345
еще надо добавить, что преподаватели до нового года в старших классах болели повально, некоторые предметники болеют до сих пор. На карантин не закрывали, ссылаясь на приказ. При этом этот экзаменационный бред не отменили, даже усложнили, по слухам. Как сейчас сдавать ОГЭ, если учитель по математике второй раз за полгода болеет уже три недели? Замещения условные, физкультурой!
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