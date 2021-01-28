В Петербурге 25 школ перевели на дистанционку часть классов из-за коронавируса

Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на дистанционное обучение переведены 38 классов в 25 школах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию Смольного 28 января.



«В школах из-за болезни отсутствуют 936 детей (0,18% от общего количества обучающихся) и 497 сотрудников (1,17% от общего количества сотрудников)», — уточнили в Смольном.



Также закрыты две группы в двух детских садах.



В начале третьей четверти в школах Петербурга из-за болезни отсутствовали 2 608 детей и 1 142 учителя. Власти ожидают «непростой февраль» по карантину.

