FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -13
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Коронавирусная статистика в школах Петербурга обнулилась. По-прежнему болеют учителя

На дистанционное обучение из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ переведены три класса в школах Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете образования 11 января.

«В школах из-за болезни отсутствуют 2608 детей (0,5% от общего количества обучающихся), что на 1069 детей меньше, чем было зафиксировано в конце прошлого года», — уточнили в Смольном.

На больничном находятся 1142 учителя (3,4% от общего количества сотрудников). Перед зимними каникулами по состоянию здоровья не работали 1800 сотрудников образовательных учреждений, удалённо учились 289 классов.

С 11 января школы Петербурга возобновили работу в очном режиме.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний