Коронавирусная статистика в школах Петербурга обнулилась. По-прежнему болеют учителя

На дистанционное обучение из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ переведены три класса в школах Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете образования 11 января.



«В школах из-за болезни отсутствуют 2608 детей (0,5% от общего количества обучающихся), что на 1069 детей меньше, чем было зафиксировано в конце прошлого года», — уточнили в Смольном.



На больничном находятся 1142 учителя (3,4% от общего количества сотрудников). Перед зимними каникулами по состоянию здоровья не работали 1800 сотрудников образовательных учреждений, удалённо учились 289 классов.

