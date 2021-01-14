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Власти ожидают «непростой февраль» по карантину в школах Петербурга

Третья четверть в школах Петербурга может оказаться неблагополучной по эпидемиологической ситуации. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила вице-губернатор Ирина Потехина 14 января.

«Впереди — непростой февраль, когда, по ежегодной статистике, школьники больше всего болеют гриппом и ОРВИ. Именно в это время, как показывают многолетние наблюдения, на карантин уходит максимальное количество классов. В этот период нам всем нужно быть особенно осторожными», — написала она.

Потехина уточнила, что коронавирусные ограничения, которые продолжают действовать в городе, дают возможность избежать «самой нежелательной меры — перехода на дистанционный формат учебы».

В школах Петербурга 22 класса учатся онлайн из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ, при этом власти заявляют о сокращении заболевших детей и учителей.

В конце прошлого года комитет по здравоохранению признал «детские и учебные коллективы» главным источником распространения коронавируса. При этом школы в Петербурге, в отличие от Москвы, продолжили работать очно.

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