Смольный: в школах Петербурга сокращается количество заболевших детей, но растёт процент дистанционки

Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на дистанционном обучении находятся 22 класса в 5 школах Петербурга. Об этом сообщили в комитете по образованию Смольного 14 января.



Из-за болезни не могут посещать уроки 977 детей. Также на больничном находятся 762 сотрудника школ, что на 380 человек меньше по сравнению с началом недели.



После зимних каникул в школах Петербурга из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу дистанционно учились три класса, из-за болезни отсутствовали 2608 детей.



Дистанционку по желанию выбрали 7725 учеников. В двух детских садах закрыты 2 группы.

